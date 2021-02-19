الامارات | عصبية المسنين الزائدة وتغيّرات السلوك.. هل تشيران إلى الإصابة بمرض ما؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عصبية المسنين الزائدة وتغيّرات السلوك.. هل تشيران إلى الإصابة بمرض ما؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية بأن التغيّرات السلوكية لدى المسنين، مثل تعدي حدود اللياقة والعصبية الزائدة والعدوانية واللامبالاة، تشير إلى إصابتهم بالخرف الجبهي الصدغي (Frontotemporal dementia)، والذي يحدث بسبب تلف الخلايا العصبية للفص الجبهي الصدغي للدماغ.

وأوضح المركز أن الإصابة بهذا المرض عادة ما تبدأ في سن مبكرة عن مرض الزهايمر.

وتشمل الأعراض الأخرى للخرف الجبهي الصدغي مشاكل النطق واللغة (عدم معرفة معاني الكلمات وصعوبة تسمية الأشياء والحديث المتردد والمختصر) واضطرابات الحركة (الترنح والرعاش والتصلب وتقلصات العضلات).

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة أخصائي طب شيخوخة في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت الحالي ليس هناك علاج شامل لهذه الحالة، ولكن هناك علاجات من شأنها أن تساعد على تخفيف الأعراض.

وبشكل عام، ينبغي وضع روتين يومي واضح المعالم لكبار السن، متضمناً بعض الأنشطة البسيطة.

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