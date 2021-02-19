الامارات | السجن 3 سنوات لرجل طاردته الشرطة 6 أيام في الغابة السوداء بألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لرجل طاردته الشرطة 6 أيام في الغابة السوداء بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على هارب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد مطاردة قامت بها الشرطة على مدار ستة أيام عبر الغابة السوداء في ألمانيا قبل القبض عليه في نهاية المطاف.

ووجدت محكمة مدينة أوفنبورج أن المتهم - الذي عُرف باسم إيفس آر - مدان بارتكاب جرائم تتضمن الاختطاف، عندما هدد أربعة ضباط بمسدس، وسرق أسلحتهم في يوليو الماضي.

وكانت الشرطة قد صادفته في كوخ يقيم به على نحو غير قانوني في الغابة السوداء.

واختفى الرجل في الغابة، ما أدى إلى مطاردة واسعة النطاق شارك فيها مئات من الضباط مدعومين بكاميرات التصوير الحراري وكلاب البحث والمروحيات. وتم القبض عليه في النهاية بالقرب من بلدة أوبيناو الصغيرة غرب شتوتجارت.

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