عرض رئيسي لـ"كورونا" لكنه ينذر بالإصابة بسرطان الرئة.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحذر خبراء الصحة في بريطانيا، من السعال المستمر في وقت يكون فيه اختبار الإصابة بكورونا سلبي، مشيرين إلى أنه منذ أكثر من عام مع بدء الوباء لم يتم تشخيص ذلك السعال على أنه سرطان بالرئة لكنه يشخص كورونا كونه أحد أعراض الإصابة الرئيسية، في حين أن ذلك مدعاة للقلق.

ووفقًا لما ذكره موقع express يعد سرطان الرئة هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ومثل أنواع السرطان الأخرى، فإن اكتشافه مبكرًا يمكن أن يجعله أكثر قابلية للعلاج، كما يعد السعال المستمر هو أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، ولكنه أيضًا أحد العلامات التحذيرية لسرطان الرئة.

وجد بحث بتكليف من خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة NHS، أن نصف الناس في جنوب شرق إنجلترا لا يعرفون أن السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع يمكن أن يكون من أعراض سرطان الرئة.

أصدر مايكل بيكر- نائب مدير الرعاية الصحية في Public Health England South East، بيانًا قال فيه: "من السهل جدًا تجاهل العلامات المهمة التي يحاول جسمك إخبارك بها ولكن من المهم جدًا علاج السرطان بحيث يتم علاجه في أقرب وقت ممكن.. فإذا كان لديك أي شك يرجى استشارة طبيبك العام.. لا تنتظر حتى فوات الأوان".

وأشار إلى أن أولئك الذين تم اكتشاف سرطانهم في مراحله الأولى، لديهم فرصة 57.7 في المائة للعيش لمدة خمس سنوات أخرى ، مقارنة بـ 3.1 في المائة لأولئك الذين تم تشخيصهم في المرحلة الرابعة.

وقد يساعد التعرف على الأعراض الأخرى لسرطان الرئة في التشخيص، إلى جانب السعال الذي لا يزول بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تنصح خدمة الصحة الوطنية بالبحث عن الأعراض التالية:

-سعال طويل الأمد يزداد سوءًا

-التهابات الصدر التي تستمر في العودة

-سعال الدم

-وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

-ضيق التنفس المستمر

-التعب المستمر أو نقص الطاقة

-فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان الرئة ما يلي:

-التغييرات في مظهر الأصابع مثل أن تصبح أكثر انحناءًا أو تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يعرف باسم تعجر الأصابع)

-صعوبة في البلع أو ألم عند البلع

-صوت أجش

-تورم في الوجه أو الرقبة

-ألم مستمر في الصدر أو الكتف

بينما يتم تسليط الضوء على سرطان الرئة في هذا الوقت، من المهم التعرف على أعراض جميع أنواع السرطان.