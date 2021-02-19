اعتزلت الفن بالحجاب وعادت بدونه.. ما لا تعرفه عن موناليزا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة موناليزا، حيث تبلغ من العمر 46 عاما، وقد اشتهرت بشدة في فترة التسعينيات، حيث قدمت عددا محدودا من الأفلام، إلا أنها عرفت بعد ذلك بموهبتها القوية، وكذلك اعتزالها الفن بعد ذلك وارتدائها الحجاب، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة موناليزا.

معلومات عن الفنانة موناليزا

- ولدت في عام 1975 في إنجلترا.

- اسمها كاملا هو منى عاطف سيد المنشي.

- ولدت موناليزا لأب مصري مسلم، وأم اسكتلندية.

- عاشت فترة قصيرة من طفولتها في لندن قبل أن تنتقل بين القاهرة ولندن.

- أول تجاربها الفنية هو همام في أمستردام، ولاقى نجاحا كبيرا وعرفت بعده.

- قدمت أفلام أصحاب ولا بيزنس، وعمر 2000، باﻹضافة إلى مسلسل حديث الصباح والمساء، ومسرحية حكيم عيون.

- خلال تصوير فيلم «أصحاب ولا بيزنس» زادت روحانياتها وكانت تؤدي قيام الليل وفي نهاية المطاف فقررت الاعتزال.

- عملت موناليزا في المجال الفني منذ عام 1999، وحتى عام 2002.

- عاشت بعد ذلك موناليزا في أمريكا، ولم تفصح عن أي معلومات عن زوجها.

- وقالت إنها رغبت بشدة أن تصبح أم وتكون أسرة.

- لها ثلاثة من الفتيات هن آمنة ونورا وزينب.

- عادت في عام 2014 إلى القاهرة، وأعلنت خلعها الحجاب، ونيتها العودة للتمثيل مرة أخرى.

- رغم ذلك لم تقدم موناليزا أي أدوار أو أعمال فنية جديدة.

- وقالت موناليزا إنها تحب الفن وشعرت إنه لم يخرج منها طوال سنوات.

- كانت تريد تقديم أدوار الأكشن لأنها كانت تتدرب كاراته في أمريكا.

- كما أنها ترى ضرورة تقديم المشاهد الحميمية دون تفاصيل، كي لا يحدث حرج.