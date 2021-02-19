أول ظهور لـ رضوى الشربيني عقب إصابتها بـ كورونا: سامحي وفوقي لنفسك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الصفحة الرسمية، لبرنامج الإعلامية رضوى الشربيني، «هي وبس» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لرضوى.

وظهرت الإعلامية ببنطلون وسترة ستان، أوف شولدر، باللون الزيتي، مع الشعر المنسدل والمكياج السموكي، ودونت على الصورة: «سامحي.. عشان تعرفي تعدي الوجع وتفوقي لنفسك».

ويعد هذا الظهور الأول للإعلامية، عقب إصابتها بفيروس كورونا هي وأسرتها ونقل والدتها للمستشفى.

إصابة رضوى الشربيني

وكان الإعلامي خيري رمضان، أعلن مؤخرًا، خلال برنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، إصابة الإعلامية رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج «هي وبس»، بفيروس كورونا، هي ووالدتها وشقيقها.

وكشف رمضان عن تفاصيل الإصابة، مؤكدًا إنّ رضوى الشربيني أجرت مسحة كورونا، وتبيّن إيجابيتها يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى دخول والدتها العناية المركزة، نظرا لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ما أدى إلى وجود حالة من صعوبة في عملية التنفس.

رضوى الشربيني تحتفل بفوز الأهلي

واحتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بفوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بركلات الترجيح أمام فريق بالميراس البرازيلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهرت رضوى الشربيني ببلوزة بيضاء فضفاضة غير منقوشة، وبأكمام طويلة، مع بنطلون أسود من الجلد اللامع، مع مكياج سموكي وشعر منسدل وبوت أسود طويل، معلقة: «مع إني لابسة أبيض بس ألف مبروك للنادي الأهلي».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.