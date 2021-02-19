زوجة عمرو دياب تثير الجدل برسائل موجهة للرجال: متى كنت ذكرا تكن لك أنثى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، وأم أبنائه الأربعة، جدلا واسعا بسبب، عدة مقاطع مصورة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وشاركت زينة مقطع فيديو مصور موجه للرجال، تضمن الآتي: «عندما تنفخ فيك الروح تكن في رحم امرأة، وعندما تبكي تكون في حضن امرأة، وعندما تعشق تكن في قلب امرأة، فمتى كنت تكن لك امرأة».

وتابعت: «متى كنت ذكر تكن لك أنثى، ومن كنت عاشق تكن لك متيمة، فلا تكن لا شيء وتريدها كل شيء».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

‏وكانت سلسلة من المشادات بين الثنائي، السبب وراء الانفصال، بين الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بحسب مصدر مقرب من الهضبة، الذي كشف لـ«الوطن»، أن الغيرة الشديدة التي اتسمت بها الفنانة دينا الشربيني، كانت سببًا رئيسيًا في توتر العلاقة بينهما، ليصفها الفنان عمرو دياب، بأنه «عاش أسوأ سنتين في حياته خلال فترة ارتباطه بدينا الشربيني»، -على حد قول المصدر-

وكان الهضبة أثار الجدل مؤخرا بصوره مع الحسناوات، على رأسهم الكويتية روان بن حسن، وموديل إعلانه الجديد انجي كيدوان.