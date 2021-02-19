بينها القطط والقردة.. مئات الحيوانات يمكن أن تأوي فيروسات كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توقعت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Communications أن المئات من أنواع الحيوانان يمكن أن تكون بمثابة حاضنات لفيروسات كورونا لتختلط وتتوافق مع بعضها البعض، مما قد يؤدي إلى تكوين فيروسات جديدة وتغذية الأوبئة في المستقبل، حيث تشمل هذه الأنواع الحيوانات البرية، مثل الخفافيش والقردة، وكذلك الحيوانات الأليفة، مثل الخنازير والقطط.

ووفقًا لموقع livescience فإن الدراسة سلطت الضوء على إمكانية إصابة فيروسات كورونا لمجموعة واسعة من المضيفين، ويحدد العمل مئات الأنواع الحيوانية التي قد تصاب بفيروسات كورونا المعروف، على الرغم من أن العديد من هذه العدوى لم تتم ملاحظتها في البرية حتى الآن.

وتشكل فيروسات كورونا عائلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الطيور والثدييات على حد سواء، فالفيروس المسبب لكورونا، هو مجرد عضو واحد من عائلة الفيروس التاجي.

كل حيوان مضيف لـ5 أنواع من فيروسات كورونا

ومن أجل البحث، رسم الفريق التسلسل الجيني لـ 411 فيروسات كورونا من GenBank، وهي قاعدة بيانات المعاهد الوطنية للصحة، وفحص هذه التسلسلات باستخدام خوارزمية الكمبيوتر، فتمثل التسلسلات 92 نوعًا مختلفًا من الفيروسات التاجية، مع تمثيل بعض الأنواع بأكثر من سلالة فيروسية واحدة.

توقعت الخوارزمية أن كل فيروس، في المتوسط لديه أكثر من 12 مضيفًا من الثدييات، من المتوقع أن يكون كل نوع حيواني تم فحصه بدوره مضيفًا محتملاً لأكثر من خمسة فيروسات كورونا في المتوسط.

وتمثل الحيوانات التي يمكن أن تستضيف العديد من فيروسات كورونا التهديد الأكبر؛ عندما تغزو عدة سلالات فيروسات كورونا الخلية نفسها، يمكن خلط جيناتها ومطابقتها أثناء تكاثرها، مما ينتج عنه فيروسات مرقعة جديدة.

خطورة إعادة تركيب وخلط الفيروسات

كتب المؤلفون أن خلط البطاقات الجينية هذا، المعروف باسم "إعادة التركيب"، يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص إذا قام السارس- CoV-2 بتبديل الجينات بفيروس كورونا آخر، هذا لأن الفيروس الناتج يمكن أن يكون معديًا للبشر مثل الفيروس المسبب لكورونا، ولكن ربما يمكن أن يغزو أنسجة إضافية أو يسبب مرضًا أكثر خطورة، فحدد النموذج 126 نوعًا غير بشري يمكن أن يستضيف SARS-CoV-2 وفيروسًا واحدًا آخر على الأقل، مما قد يسمح لهذا السيناريو المقلق بالظهور.

كتب مؤلفو الدراسة مايا وردة، عالمة البيانات، وماركوس بلاغروف، عالم الفيروسات بجامعة ليفربول في إنجلترا في بيان مشترك: "كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة من أي حيوان فردي هو النطاق الواسع من الحيوانات التي يُتوقع أن تستضيف أعدادًا كبيرة من الفيروسات التاجية.. يعلم الجميع أن الخفافيش مهمة، لكننا وجدنا الكثير من المضيفات عالية الخطورة في جميع أنحاء الثدييات، بما في ذلك القوارض والرئيسيات الحيوانات ذات الحوافر".

قال أرينجاي بانيرجي- عالِم الفيروسات بجامعة ماكماستر في أونتاريو، والذي لم يشارك في الدراسة، إنه لمجرد أن فيروسين كورونا يمكنهما غزو نفس الحيوان، فإن هذا لا يعني أنهما قادران على الاندماج وسوف يتحدان، موضحًا أن إعادة التركيب يتطلب أن تدخل الفيروسات في نفس نوع الخلية وأن تصل العدوى إلى ذروتها في نفس الوقت.

الدراسة الجديدة تقدم قائمة مفيدة بأنواع الثدييات التي يجب مراقبتها بحثًا عن عدوى فيروس كورونا وإحداث إعادة التركيب في المستقبل، على حد قوله.

شبكة من العدوى المحتملة

للتنبؤ بالثدييات التي من المحتمل أن تكون مضيفة لفيروس كورونا، أنشأ المؤلفون خوارزمية حاسوبية حددت الروابط بين المضيفين المحتملين وفيروسات كورونا المعروفة، كما حللت الخوارزمية فيروسات كورونا المعروفة وبحثت في الحيوانات المعروف أنها تصيبها.

ثم نظر إلى الحيوانات الأخرى التي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، أو عاشت في موائل مماثلة أو أكلت نفس الأنواع من الأنظمة الغذائية، حيث من المحتمل أن يشتبه في أنها تأوي أيضًا مجموعات مماثلة من فيروس كورونا، وقارنت أيضًا تسلسل الجينوم لفيروسات كورونا المختلفة، مع فكرة أن الفيروسات التاجية وثيقة الصلة من المحتمل أن تكون قادرة على إصابة مضيفين مشابهين.

بعد العثور على هذه الروابط، حددت الخوارزمية أي الثدييات يمكن أن تؤوي الكثير من فيروسات كورونا، وبالتالي تكون بؤرًا لإعادة تركيب الفيروس التاجي.

فحص الفريق 876 نوعًا من الثدييات باستخدام هذه الخوارزمية، بما في ذلك 185 مضيفًا معروفًا لفيروس كورونا، تنتمي الأنواع المتبقية البالغ عددها 691 إلى نفس جنس مضيف معروف، واختبرت الروابط المحتملة بين هذه الحيوانات وفيروسات كورونا 411 التي يُعرف تسلسل الحمض النووي الريبي الكامل لها بالفعل.

قال المؤلفون: "تحتوي هذه الفيروسات البالغ عددها 411 على جميع فيروسات كورونا السبعة المعروفة بإصابة البشر، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من فيروسات كورونا الأخرى التي تم تسلسل جينوماتها".

وأضاف المؤلفون: "إن متغيرات الفيروس المسبب لكورونا متشابهة جدًا، مع وجود طفرات طفيفة نسبيًا فقط ؛ لا نتوقع أن تكون نتائجنا الخاصة بخصوصية المضيف مختلفة كثيرًا فيما بينها".