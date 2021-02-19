كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 01:34 مساءً - تتميز الممثلة اللبنانية سينتيا صاموئيل بإطلالاتها الجريئة والعصرية، ومواكبتها أجدد صيحات الموضة في عالم الشعر والمكياج، فنراها تميل غالباً الى الاتجاهات الأكثر تجدداً وتميزاً، مما جعلها محط أنظار متابعيها.

وفي هذا المقال، نرصد لك صيحات شعر ومكياج على طريقة سينتيا صاموئيل لتستوحي منها مجموعة أساليب مكياج وتسريحات شعر تمنحك طلة شابة ومميزة.



أيلاينر غرافيكي مع تسريحة الشعر المبلل

أيلاينر غرافيكي مع الشعر المبلل (الصورة من إنستغرام)



يعد الأيلاينر الغرافيكي أكثر صيحات المكياج انتشاراً بين الفنانات، حيث أن غالبيتهن اعتمدن هذه الصيحة مرة على الأقل مؤخراً، والممثلة سينيا صاموئيل واحدة منهن، حيث اختارت الأيلاينر الغرافيكي بخطوط موصولة عند زاوية العين الخارجية، مع خط فضي لامع تحت الحاجب مباشرة، الى جانب الروج النيود المات المائل الى الزهري. واعتمدت معه تسريحة الشعر المبلل المشدود الى الخلف.

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الروج الأحمر القوي مع الشعر الويفي

روج أحمر صارخ مع تسريحة الويفي (الصورة من إنستغرام)



الأيلاينر المسحوب عند زاوية العين الخارجية للعين بأسلوب عين القطة، الى جانب الروج الأحمر الصارخ، وتسريحة الشعر الويفي المسحوبة وراء الأذن من جانب واحد والمزينة بمشبك شعر مرصع باللؤلؤ، شكلت كلها إطلالة شبابية رومانسية جداً من سينتيا صاموئيل، وهي إطلالة تناسب السهرات الرومانسية والأعياد والمناسبات.

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مكياج عيون نيود مع تسريحة الكعكة المصقولة

روج أحمر مع تسريحة الكعكة المصقولة (الصورة من إنستغرام)



مكياج العيون بتدرجات النيود، مع الروج الأحمر الغليتر وتسريحة الكعكة المصقولة المنخفضة، من الخيارات التي اعتمدتها سينتيا صاموئيل، وهي صيحات رائحة جداً في عالم الجمال، وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً رائع الجمال. الى جانب ذلك، اعتمرت قبعة سوداء دائرية الحواف أضفت على إطلالتها لمسة راقية وعصرية في الوقت نفسه.

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مكياج عيون داكن مع تسريحة الشينيون الفوضوية

مكياج عيون داكن مع تسريحة الشينيون الفوضوية (الصورة من إنستغرام)



كذلك، اعتمدت سينتيا صاموئيل مؤخراً، مكياج عيون داكناً استخدمت فيه ظل العين الرمادي الداكن على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك وصولاً الى الحاجبين، واعتمدت معه رسمة الأيلاينر الذي يمتد على كامل الجفن المتحرك وينتهي موصولاً بخط آخر عند زاوية العين الخارجية. ولاكتمال الطلة، اعتمدت سينتيا صاموئيل تسريحة الشينيون الفوضية، وهي إحدى تسريحات الشعر الشبابية التي تناسب مختلف الأوقات.

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