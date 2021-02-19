عصير البصل للشعر ستبهرك نتائجه!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 01:34 مساءً - مشكلات تساقط الشعر على اختلاف أنواعها، تُعدّ أمرًا شائعًا لدى معظم النساء، ممّا تُسبّب الإزعاج والأرق. ولكن، لا داعي للقلق بعد اليوم، لا سيّما في ظل انتشار العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، ولعلّ أهمها البصل. هذا المكوّن البسيط وغير المكلف يمتاز بفوائد جمالية جمّة للشعر.

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اكتشفي مع "الخليج 365.نت"، كيف يمكن لعصير البصل أن يحافظ على جمال شعرك وتحسين مظهره، وفوائده المُذهلة:



عصير البصل للشعر وفوائده المُذهلة

وصفات عصير البصل للعناية بالشعر

إليك، طرق تحضير وصفات العناية بجميع أنواع الشعر بمكوّن عصير البصل وكيفية استخدامه لتحقيق الغاية المرجوة:

زيت جوز الهند وعصير البصل لنمو الشعر

زيت جوز الهند وعصير البصل لتعزيز نمو الشعر

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا مذهلة، كما أنَّه زيت شديد الاختراق يساعد في تعزيز قدرة عصير البصل على تغذية فروة رأسك.

المُكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير البصل.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

خمس قطرات من زيت شجرة الشاي (إذا كنت تعاني من قشرة الرأس).

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي جميع المُكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ضعي مزيج البصل والزيت على فروة رأسك وقومي بالتدليك لبضع دقائق.

بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل، اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف.



خلطة عصير البصل والعسل لتهدئة فروة الرأس

خلطة عصير البصل والعسل لتهدئة تُساعد في تهدئة حكة فروة الرأس

تُساعد خصائص البصل المضادة للالتهابات في تهدئة حكة فروة الرأس.

المُكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير البصل.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الصافي.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي المُكونات جيدًا.

ضعي الخليط على فروة رأسك بالتساوي قدر الإمكان.

اتركيه على الشعر وفروة الرأس حوالي 20 إلى 30 دقيقة.

اشطفيه بشامبو خفيف.

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خلطة عصير البصل وبذور الحلبة لمكافحة قشرة الرأس

تُساعد خلطة عصير البصل وبذور الحلبة في التخلّص من القشرة

يحتوي عصير البصل على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات، ولهذا السبب يدعو بعض خبراء الصحة الطبيعية إليه كعلاج للعدوى.

المُكونات:

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من عصير البصل.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي المُكوِّنات مع القليل من الماء لتحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على فروة رأسك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

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عصير البصل لتخفيف الشيب

عصير البصل لتخفيف ظهور الشيب

يحتوي البصل على مركب مضاد للأكسدة يسمى الكاتلاز الذي يساعد في تقليل بيروكسيد الهيدروجين في جذور الشعر، ويُعتقد أن هذا يمنع الشعر من التحول إلى اللون الرمادي.

المُكونات:

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير البصل.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي المُكونات جيدًا.

ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس بالتساوي قدر الإمكان.

اتركيه على الشعر وفروة الرأس لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه واستخدمي شامبو معتدل لتقليل روائح البصل.

يُمكنك استخدام هذه الخلطة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

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فوائد عصير البصل للشعر لا تُعد ولا تُحصى

للبصل فوائد جمالية مذهلة للشعر

يُساعد عصير البصل في تحسين نمو الشعر عن طريق زيادة مستوى إنزيم الكاتلاز المضاد للأكسدة، ويُساهم هذا الإنزيم على تحلّل بيروكسيد الهيدروجين وتحسين دورة نمو الشعر.

يُغذي بصيلات شعرك بمحتواه الغني من الكبريت، الذي يُعتبر ضروريًا لتجديد بصيلات شعرك.

يُقلّلأ من ترقق الشعر وتقصّفه؛ لغناه بمحتوى الكبريت.

تُساهم مضادات الأكسدة في منع ظهور الشيب المُبكر وتأخير ظهور الشيب.

تُساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الغنية بالبصل في الحفاظ على فروة رأسك صحية وخالية من العدوى، مما يعزّز نمو الشعر ويمنع تساقطه ، وتُساعد هذه الخصائص نفسها أيضًا في السيطرة على قشرة الرأس.

، وتُساعد هذه الخصائص نفسها أيضًا في السيطرة على قشرة الرأس. يُحفز عصير البصل فروة رأسك ويحسًن الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تغذية بصيلات الشعر بشكل جيد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص