تنسيق البليزر من النجمات في ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 01:34 مساءً - يُعتبر "البليزر" أكثر قطع الموضة التي تتبعها نجمات العالم؛ نظراً إلى أناقة قصَّاته وموديلاته المنوعة بألوانها وأشكالها، حيث يضفي مظهراً عصرياً وكلاسيكياً أنيقاً على من ترتديه، واليوم جمعنا لكُنَّ أبرز إطلالات النجمات بالبليزر خلال بداية عام ٢٠٢١؛ لتستوحين منهن أفكاراً لإطلالاتكن هذا العام.



مي عمر بإطلالات عملية

مي عمر بإطلالات عملية



لجأت مي عمر للبليزر العملي في عدة إطلالات من مسلسلها التلفزيوني "لؤلؤ"، ونسقته بأسلوب عملي مفعم بالأنوثة والأناقة، حيث تأنقت ببليزر وتنورة من الجلد الأسود المزين بأزرار ذهبية في الجانبين مع تيشيرت أبيض مكتوب عليه بالأسود، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب أحمر للمسة كلاسيكية فاخرة، وفي إطلالة أخرى أكثر رسمية نسقت بنطالاً من الجلد بدرجة الأحمر البرغندي مع قميص أبيض وبليزر أسود، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات سوداء لأناقة يومية، كما اختارت بليزر بنياً مزيناً بأزرار ذهبية مع بنطال شورت مرتفع الخصر مصمم بقماش البليزر، وأكملته ببلوزة بيضاء وبوت من الجلد البني مع قبعة من القش.

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ياسمين صبري بالبدلات العملية

ياسمين صبري بالبدلات العملية



تُعد الممثلة المصرية ياسمين صبري من أكثر النجمات ارتداءً للبليزر، حيث نلاحظ أنها لا تتخلّى عنه بمختلف إطلالاتها، سواء النهارية أم المسائية، ومن أحدث إطلالاتها في ٢٠٢١ أطلت ببليزر وبنطال باللون الأبيض مع قميص بدرجة الأصفر الكموني، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية للمسة عصرية، وفي إطلالة أخرى أكثر أنوثة وجمالاً ظهرت بقميص أبيض مع بنطال زهري ومعطف البليزر باللون الزهري المزين بخطوط بيضاء عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب زهري.

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تنسيقات شبابية للبليزر من أصالة كامل

أصالة كامل



تفضل الإعلامية المصرية أصالة كامل اللجوء للمظهر العصري بالأسلوب الشبابي في كل إطلالاتها، ومن أحدث خياراتها ارتدَتْ بنطالاً مرتفع الخصر وبليزر باللون الرمادي مع بلوزة بيضاء منقطة بالأسود، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب مزين بالفصوص الفضية، وفي إطلالة أخرى تألقت ببليزر أسود مصمم بخطوط بيضاء في أطراف الأكمام مع بلوزة من الترتر الأبيض وبنطال الجينز الأزرق بصيحة الجينز الممزق، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود.

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جيني إسبر بالبليزر الشتوي

جيني إسبر



في شتاء ٢٠٢١ تزينت الممثلة السورية جيني إسبر ببليزر وبنطال بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع قميص بدرجة الأحمر البرغندي، وأكملت الإطلالة بحقيبة ضخمة من الجلد باللون الأحمر البرغندي وحذاء بكعب ناعم لأناقة عصرية.

البليزر ما زال يُعتبر من أبرز صيحات الموضة المتجددة في كل موسم بأفكار مفعمة بالأناقة، وقد شاهدنا عدداً كبيراً من النجمات العربيات اعتمدنه في مختلف المناسبات بأسلوب أنيق وشبابي مؤخراً، لأناقة رسمية مواكبة للموضة.

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