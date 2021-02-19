حكاية أول «علقة» لـ سميرة سعيد من والدتها: «مسكتني من شعري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المطربة سميرة سعيد، عن الكثير من التفاصيل والذكريات في حياتها خلال مرحلة الطفولة والمراهقة، خلال لقائها في برنامج «السيرة» المذاع على قناة «دي إم سي».

وتحدثت «سميرة» عن ذكرياتها مع والدتها في الطفولة، وعن أول مرة تلقت فيها «علقة» من والدتها، كانت بسبب تأخرها مع صديقتها: «كلمت والدتي في مرة وقولتلها أني هتأخر مع صديقتي بعد حفلة ما ولكن والدتي رفضت وقالتلي حالا تبقى قدام الباب».

وتابعت الفنانة سميرة سعيد: «أول ما وصلت والدتي طردت صديقتي وبعدها مسكتني ودخلتني من شعري.. قعدت فترة بعدها مبكلمش والدتي لأني عمري ما أضربت».

سميرة سعيد عن ذكريات الطفولة

كما ذكرت «سميرة» عن عدد من الأسرار في حياتها، منها «كنت طفلة شقية والشقاوة خلتني أتعامل مع الكبار كأني كبيرة وكانوا بيقولوا عليا طفلة أروبة ومكنتش بتعامل مع أطفال صغيرين خالص ومكنتش مخالطة زملائي في الفصل وكانوا بيقولوا طريقتك أكبر من سنك بكتير وكانوا بيقولوا عليا أروبة وشقية».

وتابعت أيضًا الفنانة سميرة سعيد عن ذكرياتها مع والدها: «بابا كان حنين جدا بس مش بيبين، وبيقلق على عياله جدا وواعي جدا بتفاصيل المستقبل كلها، لكن مفتكرش أنه باس عيل أو كده، لكن لو حد بيمرض أو بيعيا تلاقيه بيعمل أي حاجة عشان يبقى ورا عياله، ولو كان بيبين كان أحلى لكن الأحلى أنه خلانا كلنا نتعلم ولما كان فيه حاجة في الدراسة كان بيبقى فيه مشكلة كبيرة وخلانا كلنا نكمل دراستنا وكان بيوعينا طول الوقت».