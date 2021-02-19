حسن شاكوش يغني بنت الجيران مع أصالة: بشوف عينكي ارتاح (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو له وهو يغني برفقة المطربة السورية أصالة.

وشاركت أصالة الغناء مع حسن شاكوش على أنغام أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، معلقًا على الفيديو: «اتشرفت إني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة.. سكر محلي».

وتفاعل معه المتابعون في التعليقات على الفيديو: «أحلى أصالة وأحلى شاكوش» «الحلوين» «شاكوش عالمي».

شائعة ارتباط حسن شاكوش وغادة عادل

يذكر أنه قبل أيام انطلقت شائعات حول ارتباط حسن شاكوش والفنانة غادة عادل، خاصة بعدما نشر «شاكوش» صورة له تجمعه بالفنانة غادة عادل وكان شديد القرب منها، واحتضنها، الصورة التي أحدثت تفاعل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض في التعليقات إلى وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، وكان من بين التعليقات، «كل الحضن ده ومش مرتبطين أمال لو مرتبطين هتعملوا إيه»، و«دول شكلهم ارتبطوا خلاص».

كما أن تعليق حسن شاكوش على الصورة أوحى للبعض بتلك العلاقة، إذ قال، «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدا أني شوفتك، مع حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل».

عقب تداول تلك الأنباء بكثرة قررت الفنانة غادة عادل أن تنفي تلك الشائعة بنشرها نفس الصورة التي جمعتها بشاكوش عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وفي تعليقها على الصور نفت الشائعة قائلة، «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله».