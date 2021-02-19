حملة الزيادة السكانية.. «زينب» لديها 7 أطفال منهم اثنان معاقان: مش قادرة على مصاريفهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أنجبت 5 أبناء منهم اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانيان من ضمور في المخ، لتظل زينب عبد العظيم تبحث عن علاج لصغيريها، مؤكدة أنهما في حاجة لإجراء عملية عاجلة بتكلفة 400 ألف جنيه لكل منهما.

أسرة مكونة من 7 أفراد منهم 2 معاقين

تحكي «زينب»، أن أسرتها مكونة من 7 أفراد هي وزوجها الذي يعمل موظف حكومي براتب متواضع و5 أطفال، الابن الأكبر يدرس في معهد والباقي في مراحل تعليمية مختلفة بجانب «محمد وتقى» المريضين.

«الدنيا كانت ماشية كويس وعايشين على أد حالنا لحد ما مصاريف علاج الولاد زادت أوي ومبقيناش قادرين نكفي أبسط احتياجاتنا ومصاريف العيال اللي في التعليم والأكل والشرب وغيره»، مؤكدة أن العبء زاد عليها بسبب زيادة عدد أفراد أسرتها ومن ثم كثرت احتياجاتهم.

تعيش السيدة الأربعينة في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، تتفرغ لخدمة أبنائها بينما يعمل الزوج ليل نهار لتلبية احتياجات أبنائه لكنه عجز عن توفير ما يطلبونه بسبب قلة دخله في مقابل كثرة عددهم: «5 ولاد مش قليلين وكل واحد بطلب ده غير التعبانين اللي بشوفهم بيتألموا قدامي ومش قادرة أعمل لهم حاجة».

عملية بقيمة 800 ألف جنيه

تحكي أنها جمعت 110 آلاف جنيه من التبرعات من أصل 800 ألف جنيه لإجراء عملية طفليها، مؤكدة أنها حرمت نفسها وباقي أبنائها من العيش بشكل طبيعي والتقصير في حقوقهم لتوفير مصاريف علاج مريضيها: «الطفل المريض بيكون بـ 10 أطفال معافين عشان ده بيحتاج رعاية خاصة ومجهود مضاعف ماديا وجسديا فغصب عني بقصر في حق الباقي».