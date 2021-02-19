الامارات | فوائد الزنجبيل الصحية.. أكثر من تقوية مناعة الجسم والتصدى للعدوى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزنجبيل الصحية.. أكثر من تقوية مناعة الجسم والتصدى للعدوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عالمة التغذية الألمانية فرانسيسكا بوش، أن الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي إنه يساعد الجسم على التصدي للالتهابات والعدوى البكتيرية.

وأضافت بوش أن الزنجبيل يعمل على تقوية جهاز المناعة؛ نظراً لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية. وعندما تكون الدورة الدموية نشيطة، تصل الخلايا المناعية إلى موضعها على نحو أسرع.

كما يعد الزنجبيل سلاحاً فعالاً لمواجهة الغثيان، ومن ثم يمكن للحوامل اللجوء إليه للتغلب على الغثيان، الذي يشعرن به في الصباح.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الزنجبيل أيضاً على مواجهة الصداع وألم العضلات.

في المقابل؛ ينبغي الابتعاد عن الزنجبيل في حال المعاناة من حُرقة المعدة؛ نظراً لأن المذاق الحريف قد يتسبب في تفاقم الشعور بالحموضة.

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