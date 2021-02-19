الامارات | فايزر وبيونتيك تختبران لقاح كوفيد-19 على الحوامل

شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر وبيونتيك تختبران لقاح كوفيد-19 على الحوامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركتا فايزر وبيونتيك، أمس الخميس، إنهما بدأتا دراسة دولية على 4000 متطوعة لتقييم سلامة وفعالية لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 في الحوامل الأصحاء.

والحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لـ«كوفيد-19»، وأوصى العديد من مسؤولي الصحة العامة بعض النساء العاملات في مهن عالية الخطورة بأخذ اللقاحات حتى دون دليل على أنها آمنة بالنسبة لهن.

ودعت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي إلى زيادة إدراج الحوامل والمرضعات في أبحاث لقاح كوفيد-19.

وقال علماء الأخلاقيات الحيوية واللقاحات وخبراء صحة الأم لسنوات إنه يجب إشراك الحوامل مبكراً في تجارب اللقاحات حتى لا يضطررن إلى الانتظار لفترة طويلة بعد التوصل للقاح ناجح.

ورغم ذلك جرى استبعاد الحوامل من التجارب الأميركية الكبيرة المستخدمة للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19.

وتقول شركات صناعة الأدوية إنها بحاجة أولاً للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام.

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