الامارات | نفوق عشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية

شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق عشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفق 46 على الأقل من الحيتان الطيارة في جنوح جماعي قبالة جزيرة مادورا الإندونيسية.

وقالت حاكمة جاوة الشرقية خُفيفة إندار باراوانسا إن حيتان قليلة فقط نجت من الجنوح منذ أمس الخميس، وأعيدت إلى البحر.

وأضافت: «حاولنا إنقاذها ولكن حجمها الهائل جعل من الصعب إعادتها إلى البحر». ومن غير الواضح سبب الجنوح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news