7 ألعاب أطفال تشكل خطرا على حياتهم.. اعرفها جيدا واحذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يوفر أشهر الصيف للأطفال فرصة للاستكشاف وممارسة الأنشطة الخارجية غير المحدودة وحرية اللعب، لكن هناك بعض الألعاب الصيفية الشهيرة التي تكون خطرة عليهم، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "popsuger"

1- الزحاليق المائية:

واحدة من أكثر الألعاب شهرة وأيضا أخطرها، إذ من السهل أن يفقد الأطفال السيطرة على أنفسهم، واحتمالية السقوط على رأسهم.

2- منفاخ البلالين المحملة بالماء:

أي شيء يتضمن دفع الماء بسرعات عالية يمكن أن يشكل خطراً على الأطفال، فيمكن أن يتسبب في تلف العين أو الأذن حسب المكان الذي تكون قريبة منه، أو يمكن أن تسبب في كدمات وإصابات كثيرة.

3- حمامات السباحة البلاستيكية:

قد تبدو حمامات السباحة البلاستيكية بديلا لحمامات السباحة الكبيرة، ولكن توجد خطورة كبيرة فغالبا ما يترك الأباء أطفالهم يلعبون وحدهم وهم يظنون أنها أمناً، ولكن يمكن أن تسبب الغرق لأطفالك، لذلك يجب أن تكون عينك عليهم جيداً.

4- مسدسات المياه:

مدافع المياه عالية الطاقة هى أكثر خطورة من منفاخ البلالين، إذ يمكن أن تتسبب أضراراً خطيرة للوجه والجسم بسبب قوة دفع المياه العالية.

5- الكتفات المائية:

يعتقد الكثير من الآباء أن تلك الكتفات آمنة أثناء تعلم أطفالهم السباحة، ولكن هي في الواقع أكثر خطورة مما يعتقدون، لأنه من السهل على أطفالك الهروب منها ما يتسبب في غرق الكثير من الأطفال، لذلك يجب أن تكون الأم حذرة عندما يكون طفلها داخل حمام السباحة.

6- النطاطات الهوائية:

تلك اللعبة يجب أن تكون للكبار وليس الصغار، لأنها خطرة عليهم جداً فيمكن أن يختل توازنهم وأن يسقطوا من فوقها.

7- لعبة الأسهم:

تشكل خطورة كبيرة على الأطفال، لأن طرف السهم يكون مسنن، ما يشكل خطورة كبيرة عليهم، لا يجب أن يكون الآباء حذرين عندما يذهب أطفالهم للعب.