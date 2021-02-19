طريقة عمل سلطة الحمص بالنعناع

القاهرة - سمر حسين - سلطة الحمص بالنعناع، من المقبلات الشهية التي تقدم في المطاعم الشهيرة، لمذاقها المختلف، وسط سعي ربات البيوت للبحث عن طريقة سهلة لإعدادها في المنزل، بطريقة تشبه المطاعم.

وفيما يلي خطوات سهلة ومحددة لعمل سلطة الحمص بالنعناع، على طريقة خبيرة التغذية كارين ظريفة، التي قدمتها في برنامج «هي وبس» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير سلطة الحمص بالنعناع

- طماطم.

- خيار.

- حمص مسلوق.

- عين جمل.

- الحمص.

- نعناع مجفف.

- جرجير.

- برتقال.

- زبيب.

- جبنة قريش.

- خل.

- زيت زيتون.

- عصير ليمون.

- ملح.

- فلفل.

طريقة تحضير سلطة الحمص بالنعناع

1- في البداية لابد من إحضار طبق عميق لخلط الجرجير والبرتقال والطماطم والخيار.

3- في الخطوة التالية يتم إضافة جبن قريش وحمص مسلوق وعين جمل وزبيب إلى الخليط.

4- يتم إضافة ملعقة كبيرة خل بلسميك، وملعقة كبيرة من زيت زيتون، وملعقة كبيرة ليمون، بالإضافة إلى رشة ملح وفلفل ونعناع مجفف.