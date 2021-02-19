خطوات بسيطة تساعد في التخلص من ترهلات اليدين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى البعض من مشكلة تراكم الدهون في الذراعين، والتي تسبب ترهلات في هذه المنطقة، ومن الطرق السريعة التي تساعد في التخلص من دهون منطقة الذراعين، بحسب صحيفة «Times of India».

تمارين تساعد في التخلص من ترهلات الذراعين

تمارين لف العضلة ذات الرأسين

الطريقة المثلى لحرق الدهون وزيادة كتلة العضلات هي رفع المزيد من الأوزان. وللحصول على أذرع متناسقة، لابد من التركيز على استهداف العضلة ذات الرأسين عن طريق أداء تمارين مثل تمرينات العضلة ذات الرأسين وتمديد العضلة ثلاثية الرؤوس والرفع الجانبي. يمكن إجراء هذه التمارين بسهولة بمساعدة الدمبل أو الشريط المقاوم.

التركيز على العضلات ثلاثية الرؤوس

عادةً ما تعمل العضلة ثلاثية الرؤوس والعضلة ذات الرأسين معًا لأداء أي حركة ولن تساعد تقويتها في شد ذراعيك فقط، بل يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة. تعتبر العضلة ثلاثية الرؤوس واحدة من أهم مجموعات العضلات في الجزء العلوي من الجسم.

الجلوس بطريقة صحيحة

يساعد على التخلص من ترهلات اليدين.

تمارين تزيد مرونة الجسم

إن عدم وجود المرونة الكافية للجسم يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن في العضلات وضعف الموائمة ومحاذاة الجسم لباقي الأطراف، لذا يلزم دمج هذه التمارين في الروتين اليومي أثناء العمل.

تمارين التمدد عند الاستيقاظ من النوم

عند البقاء على وضع واحد لفترة طويلة سواء أكان ذلك بالجلوس على كرسي المكتب، أو في مقعد السيارة أو على متن الطائرة فإن العضلات تصاب بالإرهاق والتوتر.

وللقيام بالتمدد يجب الوقوف ووضع اليد خلف الظهر مع تشبيك أصابع اليد مع بعضهما البعض وتمديدهما بأقصى قدرٍ والاستمرار على هذا الوضع لمدة دقيقة على الأقل، وتكرار ذلك بضع مراتٍ لفك تشنج العضلات وتساعد في التخلص من ترهلات الجسم.