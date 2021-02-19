أكلات للبرد القارص.. منها البطاطا والبليلة والعدس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع زيادة البرودة في فصل الشتاء يصعب التحكم في الأوزان، فلرغبة الجسم في الحفاظ على درجة حرارته، يلجأ العديد إلى المأكولات وبشراهة، خاصة إذا أُصيب بالاكتئاب الموسمي، وهو شعور بالاكتئاب يأتي مع تغير الفصول، وخاصة مع بداية فصل الشتاء، وعلى أثره ينخفض معدل السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي يتسبب في الشعور بالسعادة، ونتيجة لانخفاضه يطلب الجسم كميات كبيرة من الدهون والسكريات لرفعه مرة أخرى.

والأزمة هنا ليست في زيادة الوزن فحسب، بل في ضعف المناعة والصحة، فكما أوضحت (جمعية القلب )American Heart Associationالأمريكية) ( تحت عنوان (تناول الأطعمة المناسبة في فصل الشتاء): «لتجنب الإصابة بالأمراض الشتوية وللحفاظ على اللياقة البدنية الصحية، فيجب اتخاذ خيارات غذائية صحيحة. فيمكنك تغذية جسمك وحمايته والحفاظ على مناعته، عن طريق إعداد طعام شهي ومغذ والبقاء دافئًا طوال فترة الشتاء».

العناصر الغذائية التي يجب توافرها في الغذاء اليومي

-فيتامين سي؛ لتقوية المناعة وتحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة المحاربة للجراثيم، وهو متوفر في الفاكهة الحمضية والليمون والفلفل الحلو.

-فيتامين د؛ لتعويض قله تعرض الجسم لأشعة الشمس في الشتاء، وهو متوافر في الأسماك.

-الألياف؛ للمساعدة على الهضم وتجنب حدوث الإمساك بسبب قلة الحركة، وهي في الخضروات.

-أوميجا 3؛ لمحاربة شعور الإكتئاب لأنها من العناصر التي تعزز الصحة النفسية بالإضافة إلى أنها تنشط الذاكرة، وهي متوفرة في المأكولات البحرية والمكسرات.

-الزنك؛ أثبتت الدراسات مؤخرًا قدرته على تقليل مدة الإصابة بأعراض البرد بالإضافة لدوره في الحفاظ على الجهاز المناعي وإلتئام الجروح وتطوير النمو، وهو متوفر في البيض واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

-الماء والسوائل؛ فرغم عدم شعورنا بالعطش كثيرًا مع برودة الجو، إلا أنه ضروري كي لا يتعرض الجسم للجفاف سواء من قلة السوائل أو من أجهزة التدفئة، وفي حالة عدم الرغبة في شرب الماء الكثير، يمكن تعويض هذا بشرب الأعشاب الطبيعية كالنعناع.

أكلات لمشروبات تساعدك على الشعور بالدفء واللياقة البدنية ورفع مستوى السيروتونين

1-البطاطا؛ سواء كانت بسكر أو ملح، فهي مليئة بالفيتامينات ومشبعة وتعطي التدفئة المطلوبة لاحتوائها على فيتامين أ.

-حساء الدجاج بالخضروات؛ لأنها أكلة غنية بالفيتامينات والبروتين وتساعد في التخلص من الجفاف وتعطي شعورا بالشبع والتدفئة.

-الشوفان؛ غني بالبروتين، ويخفض الكولسترول، ويقضي على شعور الجوع.

-حمص الشام، يساعد على التدفئة، ويحارب الجوع، ويمكن إضافة الثوم عليه مما يساهم في تعزيز المناعة.

-العدس؛ فيعد مسؤول التدفئة في مصر، بالإضافة لأنه غني بالبروتين ويحتوي على البوليفينول وهي مركبات نشطة تحارب العوامل الضارة مثل الإشعاع لأمراض القلب والسرطان والأشعة فوق البنفسجية.

-البليلة؛ فهي تساعد على ضبط معدل السكر بالدم وهي مصدر للطاقة وتقوية المناعة ومفيدة للذاكرة وتحسن من حركة الأمعاء والهضم.

-العسل؛ يعطي شعورا بالدفء، ويمد الجسم بالسكر اللازم الذي يحتاجه بطريقة صحيحة وفيه علاج للانفلونزا والرشح.

-الموز؛ وهو غني بفيتامين ب والماغنسيوم، وهما يساعدان الغدد الدرقية والكظرية على تنظيم درجة حرارة الجسم.

-السحلب؛ من مشروبات الشتاء الأساسية ويجعلنا نشعر بالدفء، وهو منشط قوي للجسم والدورة الدموية.

-الزنجبيل؛ لأنه يقوي جهاز المناعة ويولد حرارة تساعد على التدفئة بجانب دعمه للجهاز الهضمي.

-الفلفل الحار؛ وهو يحتوي على مادة الكابسيسين وهي السبب في قدرته على رفع حرارة الجسم

-الثوم؛ يفضل إدخاله في عملية الطبخ لفوائده وكونه مضادًا للبكتريا ومطهرًا للجسم.

ويجب الحرص على بناء نظام غذائي متكامل، تتنوع فيه العناصر، فيمد الجسم باحتياجاته من طاقة وغذاء وتعزيز للمناعة وتدفئة بدون ضرر للجسم أو زيادة الوزن أو خمول للجسد.