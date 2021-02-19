محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة في 2021 لتضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الساتان تتناغم بطبيعة الحال مع الفساتين الطويلة وقطع الملابس المصنوعة من الساتان أيضا للحصول على إطلالة تنطق بالفخامة والأبهة في الحفلات والمناسبات الراقية.

ويمكن أيضا كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق الحقيبة الساتان مع سروال جينز للحصول على إطلالة كاجوال، أو مع بدلة للحصول على إطلالة أنيقة تناسب غداء أو عشاء العمل.