4 فيديوهات مثيرة للجدل لـ منة عبدالعزيز: رقص وانتحار وصلاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها خرجت فتاة الـ«تيك توك»، منة عبدالعزيز، في مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلاله بشكل جرئ، وهي ترقص على أحد المهرجانات الشعبية.

«إنتي مش كنتي توبتي»، «إيه اللي بتعمليه ده خافي على نفسك»، هكذا تلقت «منة» تعليقات من متابعيها على الفيديو الذي ظهرت من خلاله بملابس كاجوال، وتؤدي حركات مثيرة للجدل خلال رقصها، ما دفع متابعوها لانتقادها بشكل لاذع.

ومنذ خروج «منة» من السجن وهي تثير الجدل بفيديوهات وأحاديث مختلفة، يرصد «هن» بعضها في هذا التقرير.

منة عبدالعزيز تحاول الانتحار

قبل أيام خرجت منة عبدالعزيز، في لايف، وهي بملابس ممزقة سوداء، وشعر غير ممشط، ومنهارة من البكاء، وقالت إنها تكره أهلها وأخواتها: «أنا مش مسامحاكوا، أنا بكره عيلتي وبكرهكوا كلكوا، أنا اتخنقت ومش مسامحة حد».

واستخدمت منة عبدالعزيز، موس حلاقة أخرجته من فمها، وبدأت في تنفيذ محاولة الانتحار، مرددة: «ما أنا مش عارفة أرضيكوا ولا عارفة أرضي نفسي ولا أرضي أهلي، أنا مش وحشة وكل اللي عايزة أقوله للناس، حرام عليكوا أنا مش عارفة أعمل إيه، تعبت وزهقت منكوا».

وأكملت: «أنا عندي 18 سنة وبيحصل فيا كده، سامحوني بجد أنتوا اللي خليتوني أعمل كده في نفسي، أنا كرهت حياتي ونفسي، والله ما بعمل حاجة حرام، ولا عمري فكرت أنام مع حد أو أذي نفسي، وأنا أصلا معييش ولا جنيه في جيبي، تعبت نفسيا وماديا وسايبة البيت، أخويا مبيحبنيش، ومحدش بيحبني كرهت حياتي».

وقالت منة عبد العزيز وهي منهارة: «حتى صحابي اللي مني مش طايقني، أنا كان نفسي يكون ليا أم زيكوا وأب زيكوا، كل الناس اللي فاكرين أن معايا فلوس وبعمل حاجات حرام، والله عمري، وربنا هو اللي حاسس بيا، وعمري ما فكرت، ومش عارفة أعمل ايه».

واختتمت الفيديو اللايف، بمحاولة الانتحار، إذ استخدمت الموس وقطعت شرايين يديها به، قائلة: «أنتوا السبب وإيدي أهيه»، وبدت يديها مجروحة في الفيديو. ورغم أنه كان فيديو لايف انتهى بمجرد البث على صفحتها عبر «إنستجرام»، إلا أنه انتشر بشدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أنا فرحانة إني بصلي

مقطع فيديو تداول لمنة عبدالعزيز، عقب أيام من إخلاء سبيلها، وظهرت وهي جالسة على سجادة الصلاة مرتدية الحجاب، ومنهارة في البكاء: «أنا فرحانة أوي إني بصلي وعارفة حاجة اسمها ربنا.. أنا بصلي يا جماعة والله بصوا قعدت أصلي كتير والله العظيم».

وتابعت «منة» باكية: «أنا صليت وحاسة إني فرحانة وقلبي مرفرف وحاسة إني طايرة من الفرحة».

منة في مقاطع مثيرة

وعقب ظهورها وهي تصلي، عادت فتاة «التيك توك» لإثارة الجدل من جديد، إذ ظهرت وهي ترقص على مقاطع فيديو، وتبثها عبر «التيك توك».