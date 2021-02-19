بعد إعلان الـ 4شروط لصرف معاش شهري للمطلقة.. معيلات: يستهدف فئة قليلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منح قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، المطلقة معاش شهريا عن زوجها السابق المتوفي، ولكن أقر بعض الشروط من ضمنها أن يكون الطلاق عن إرادتها، قد استمر زواجها من المؤمن عليه مدة لا تقل عن 20 عامًا، حيث أثارت هذه الشروط موجة من الانتقادات بين السيدات المطلقات.

سهير: فئة قليلة هي المستفيدة من المعاش

اعترضت سهير حسين، أم لطفلة 11 عامًا، انفصلت عن زوجها منذ عدة سنوات على الشروط التي تم تحديدها قائلة أثناء حديثها لـ «هُن»: «صعب تحصل حالة طلاق بعد 20 سنة، نسبة الطلاق كل يوم في تزايد، وكدة فئة قليلة اللي هتستفيد من المعاش».

وواجهت «سهير» أزمة المعاش بعد انفصالها عن زوجها: «كنت باخد معاش تكافل وكرامة لأني مطلقة من 12 سنة بعد نقل الأب بنتى من مدرسة حكومية لمدرسة خاصة، المعاش اللي كنت باخده اتوقف، لأن البنت طول ما هى في مدرسة خاصة يبقى الأب متيسر ماديا»، متسائلة: «ليه معاشي يقف حتى لو الأب ماديا قادر يصرف على بنته؟».

نجلاء: ازاى نقدر نثبت أن الطلاق تم عن إرادة الزوجة؟

وتساءلت نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات: «ازاى نقدر نثبت أن الطلاق تم عن إرادة الزوجة، وصعب علاقة تنتهى بعد 20 سنة»، مضيفة: «وليه يتصرف المعاش بعد وفاة الأب؟».

وترى «عياد» أن القانون غير منصف للسيدات المطلقات: «بعد الانفصال الستات بتعانى من تعسر النفقات، وهل الزوجة المفروض لما تتعرض للعنف تستنى لما جوزها يطلقها علشان تاخد المعاش؟».

شروط معاش المطلقة

شروط معاش المطلقة

أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك.

أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن 20 سنة.

ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، وفي جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.