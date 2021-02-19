تسبب الموت والاختناق.. تعرف على مخاطر الدفايات الكهربائية في منزلك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للدفايات الكهربائية منافعها الجمة في مكافحة البرد وتدفئة الجسم، وقدرتنا على أداء الوظائف وراحتنا بالمنزل والعمل، ولكن يجب أن نحذر من الخطورة الكبيرة لمختلف أنواع الدفايات على صحتنا وسلامتنا.

الدفايات قنبلة موقوتة

من جانبه كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، مخاطر الدفايات، مؤكدًا أن الحرائق هي الخطر الأكبر للدفايات.

أهم أضرار الدفايات

وسرد أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق لـ «هن»، أضرار الدفايات الكهربائية على النحو التالي:

- الحرائق وهى أخطر الحوادث على الإطلاق.

- جفاف البشرة والعين وذلك لأنها تعمل على تحويل الهواء الرطب إلى هواء جاف.

- الحساسية والربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، ونزيف الأنف بسبب جفاف الأغشية.

- نزلات البرد قد تحدث بسبب التعرض المفاجئ لفرق كبير في درجات الحرارة بين الغرفة التي بها المدفأة وبين الغرف الأخرى، حيث من المحتمل أن تقل حركة الأهداب بالجهاز التنفسي، وبالتالي تسبب نشاطا للبكتريا.

- الاختناق والوفاة بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الزيت أو الوقود الضار بالصحة في حالة تسربه، أو تشغيل الدفاية بشكل دائم ويومي ولساعات طويلة، وتزداد الخطورة عند النوم لأن الشخص لا يشعر بآثار الاختناق

- الصدمات الكهربائية: بسبب سوء التصنيع ورداءة المواد المستخدمة في الدفاية نفسها أو الوصلات الكهربائية أو المشترك الكهربائى.

وأشار «المر» إلى أن المخاطر تزداد عند استخدام الدفايات خلال النوم أو لفترات طويلة أو وضع الدفاية بجوار الملابس والستائر أو على الغرف الخشبية، أو بجوار المياه أو الغاز.

الوقاية من مخاطر الدفايات

وشرح الطبيب عدة نصائح للوقاية من مخاطر الدفايات، على النحو التالي:

- استخدام الدفايات جيدة الصنع، وذات مستوى عال من الأمان مثل الفصل الأوتوماتيكي عند ارتفاع درجة حرارتها، أو عند سقوطها أو اهتزاز السطح التي هي عليه.

- تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدم تمديدات ومشتركا كهربائيا يتمتع بمواصفات مناسبة، ولا تصل أكثر من جهاز إلى مشترك واحد أو فيشة واحدة.

- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد.

- تمديد الأسلاك بعيدًا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث القابلة للاشتعال.

- لا تضع الدفاية في مكان رطب أو مبلل.

- لا تدع الأطفال يقتربون من الدفاية أبدا.

- احذر وضع الملابس أو القماش على الدفاية أو أمامها مباشرة.

- احذر وضع الدفاية بجوار زجاجات العطور أو أنابيب الغاز .

- لا تستخدم الدفاية أثناء النوم، ولا لفترات طويلة، بل يراعى فصل التيار الكهربائي عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة، واحرص على فتح مسار للهواء داخل الغرفة بحيث تترك جزءا من شباك الغرفة مفتوحا لأن المدفئة تعمل على تقليل نسبة غاز الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان، وبعدها يدخل غاز أول أكسيد الكربون، ويحدث خمول وبعدها ينام الشخص ويموت أثناء النوم دون أن يشعر.

- تعلم الإسعافات الأولية للحروق