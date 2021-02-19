فيديو.. شريف منير يصالح ابنته: «كنت بايخ» والأخيرة ترد: حضرتك على راسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتضمن عددا من الصور ولقطات تجمعه مع ابنته «أسما»، مصاحبا لها أغنية مدحت صالح وعفاف راضي «أحلى بنوتة».

وكتب «منير» على الفيديو: «أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما.. بنتي وحبيبتي.. لأني كنت مزعلها.. متزعليش مني يا أسما.. أنا فعلاً كنت بايخ».

من جانبها علقت أسما شريف منير، على فيديو والدها: « أنا مقدرش ازعل حضرتك على راسي وفي قلبي، بجد فرحتني بشكل مش عادي، طريقتك في الصلح جميلة وكبيرة عندي أوي.. بحبك ربنا ما يحرمني منك ابداً».

وكتب الفنان محمود حجازي، زوج أسما ريف منير، «ربنا يخليكم لبعض ديما»، أما الفنانة روجينا فكتبت «بحبكم انتوا الاتنين يعمررررررررررررى» على طريقة شخصية «فدوى» التي قدمتها في مسلسل «البرنس» رمضان 2020.

وفي السياق ذاته أعرب متابعوا الفنان شريف منير عن إعجابهم بطريقة الصلح وامتلاكه شجاعة الاعتذار واحترامهم له على اعتذاره لابنته.

وكتبت أمل مغازي: «مش عيب نعتذر ونصلح المشاعر بطريقة لطيفة مش لازم كلمة آسف، مش شرط بس الأسلوب بيفرق قوي مع البنات ومحدش يعمل كده، إلا لو راجل بجد.. تحياتي».

أما فادية أسامة فكتبت: «ماشاء الله ربنا يخليكوا لبعض ومايحرمكوش من بعض أبدا ويجعل حضرتك دايما سندهم وهما سند حضرتك، أهالى كتير بيبقى صعب عليهم يعتذروا لو حصل منهم سوء فهم أو غلط لأولادهم فعلا بس أنا احترمت حضرتك جدا لأن أنا كمان مامتى بتعمل معانا كدا لما بتفهنا غلط».

يذكر أن شريف منير وأسما قدما معا برنامجا عبر قناة «ON E» الفضائية، ويناقش البرنامج فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال وطريقة تفكيرهم من خلال مجموعة من الضيوف.