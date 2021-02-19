فارس الأحلام.. كاظم الساهر شريك مثالي في عيون الفتيات: قمر وهو جد كمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشابه كبير جمع بين الفنان والمطرب العراقي كاظم الساهر، وحفيدتيه «سنا وآية»، بعد تداول صورة تجمع بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضائه معهم العطلة داخل منزله، حيث لفتت الفتاتان الأنظار بعد أن ظهرتا تجلسان على قدم جدهما كاظم الساهر، وهو يحتضنهما، وكانت من أكثر التعليقات التي تلقاها الفنان، «البنات دي قمر أوي، يابختكم بتشوفوا طول الوقت، نفس الابتسامة، كاظم الساحر، نسخة من كاظم، نفس الضحكة والبراءة، كل ما يكبر يحلى يصير أحلى وأحلى، البنات دي قمر، يا روحي على القمر طبعًا طالعين لجدهم».

لم تتخط أعمار الفتاتين 9 أعوام، وتجمعهما علاقة حب كبيرة بالقيصر كاظم الساهر، إذ يقضي معظم وقته برفقتهما ويشاركهما لحظاته.

وتواصل «هُن» مع عدد من الفتيات ومن محبي القيصر، كاظم الساهر، عن سر حبهم له وارتباطهم به رغم تخطيه عامه الستين، وخاصةً بعد تداول صوره مع حفيدتيه.

«بيحسسني إني عايشة ولسة فيه أمل»، هكذا تحدثت سارة محمود، 27 عامًا، عن حبها للفنان كاظم الساهر، فهي تعتبر واحدة من عاشقيه ومتابعيه، إذ قالت: «بحبه من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا بسمع أغانيه وحفظاها كله، وبتابع أخباره طول الوقت، أكتر واحد بيدي للست حقها وبيحترمها وبيقولها قد إيه هي مهمة وتستاهل تتحب، وأنا صغيرة كان فارس أحلامي، وما زال».

وتغزلت نورا مجدي، صاحبة الـ29 عامًا، في الفنان كاظم الساهر، بإحدى أغانية: «حبك يا عميقة العينين طرفٌ، تصوفٌ، عبادة حُبُكِ مثلُ الموتِ والولادة، صعبٌ بأن يُعادَ مرتين»، لما بسمع الجملة دي بحس قد إيه بيدي الست حقها وإنها من حقها تكون ملكة ومتوجة ومفيش غير في حياته وقلبه، يا بخت اللي بيشوفوا كاظم وبيقعدوا معاه وهو بيتعامل مع الست وبيديها حقوقها».