ضرة رجاء حسين: بقولها يا ماما.. لو مليش خير فيها يبقى مليش خير في حد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبد الرحمن، عن العلاقة الطيبة التي تجمعها بطليقة زوجها الفنانة رجاء حسين، التي اعتادت مناداتها ب«ماما رجاء»، وعبرت «دينا» في حديثها لـ«هن»، عن حبها الشديد للفنانة رجاء حسين، منذ أن كانت ممثلة وحتى بعد زواجها من الفنان سيف عبدالرحمن: «أنا كنت من جمهورها وبحبها من هي بتمثل.. وبعد ما اتجوزت سيف حبيتها كإنسانة».

وعن سر مناداتها بـ«ماما رجاء»، ذكرت «دينا» أن الفنانة رجاء حسين تلعب دور الأم بشدة في حياتها، خاصة بعد مرض والدتها: «أنا أمي مريضة.. وماما رجاء هي اللي محتضناني ولو مليش خير فيها مش هيبقى ليا خير في حد».

وعن مساندة الفنانة رجاء حسين، لزوجة طليقها «دينا» بعد وفاة ابنها، ذكرت: «هي اللي كانت معايا مسبتنيش ثانية واحدة.. وهي أم أولادي.. وأمل بنتها أختي فعلا ولو ليا أخت فعلا مش هتعمل معايا اللي أمل عملته».

وفيما يخص العلاقة الطيبة التي ما زالت تجمع بين الفنانة رجاء حسين والفنان سيف عبدالرحمن رغم الطلاق، قالت «دينا»: «منتهى الرقي والاحترام.. وهو بيحترمها جدا وعمره ما ضايقها بكلمة وكذلك هي».

واختتمت «دينا» حديثها أنه أحيانا تلعب الفنانة رجاء حسين دور الأم في علاقتها مع زوجها الفنان سيف عبدالرحمن «هي أمي بمعنى الكلمة.. وممكن تدخل في علاقتي بسيف لكن بتدخل بقلب الأم».

رجاء حسين عن طليقها وزوجته

وكانت الفنانة رجاء حسين تصدرت «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث «جوجل» خاصة بعد ظهورها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

وتحدثت «رجاء» عن علاقتها الطيبة التي تجمعها بطليقها الفنان سيف عبدالرحمن، رغم الانفصال الذي جاء بعد 51 سنة من الزواج: «كان بيعاملني كويس جدا وعمره ما عمل معايا حاجة وحشة». وتحدثت أيضا عن علاقتها الطيبة بزوجة طليقها: «ست محترمة ومثقفة ومن أحب الناس لقلبي».