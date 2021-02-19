دراسة تكشف: مضاعفات جديدة يسببها كورونا للعين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وجد علماء فرنسيون بالاعتماد على التصوير بالرنين المغناطيسي حدوث تغيرات كبيرة في عيون بعض المصابين بالشكل الحاد لمرض "كوفيد-19".

وتشير مجلة Radiology التي تصدرها الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية (RSNA) ، إلى أنه على الرغم من أن الفيروس التاجي المستجد يؤثر بصورة أساسية في الرئتين، إلا أنه يؤثر في العيون أيضا، مسببا التهاب الملتحمة واعتلال الشبكية ومشكلات أخرى، يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

ومن أجل معرفة المزيد عن تأثير الفيروس في العيون، قرر خبراء الجمعية الفرنسية لطب الأشعة العصبية (SFNR) ، دراسة حالة 129 مريضا يعانون من الشكل الحاد لمرض "كوفيد-19"، الذين خضعوا جميعا للتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وفقا لروسيا اليوم.

وظهر من نتائج هذه العملية وجود تشوهات في مقلة العين لدى تسعة منهم، على شكل عقدة واحدة أو عدة عقد في الجانب الخلفي للعين المسؤول عن الرؤية المركزية. ولدى ثمانية منهم، وجدت هذه العقد في كلتا العينين.

ويقول الدكتور أوغستين ليكلير، كبير الباحثين من جامعة باريس وأخصائي الأشعة العصبية في مستشفى مؤسسة Adolphe de Rothschild في باريس، "هذه أول مرة، نحصل على مثل هذه النتائج باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي".