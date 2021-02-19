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الامارات | «زايد للدراسات» ينظم بطولة «الصقار الناشئ» في سويحان

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أبوظبي ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، أول من أمس، في مدينة سويحان، بطولة «الصقار الناشئ» للفئة العمرية 14 سنة فما دون، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات.

وشارك في البطولة 29 صقاراً من محبي هذه التراثية، وتمكن 16 صقاراً من اقتناص الطريدة والحصول على الجوائز المقدمة من الجهات الداعمة للبطولة (مجموعة بن عزيز، وشركة تمرير، وفريق عونك يا وطن التطوعي، وشركة Spark Ideas Advertising).

وقال الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مسلم العامري: «إن تنظيم البطولة يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات للمحافظة على تراث الآباء والأجداد، وغرس مبادئ ومفاهيم الصقارة في نفوس الأبناء». وأضاف العامري: «نهدف من خلال هذه البطولة إلى تشجيع الفئات العمرية الصغيرة على ممارسة الصيد بالصقور، وتعريفهم بأبرز مهاراتها منذ سن مبكرة، ما يسهم في ترسيخ هذه الرياضة التراثية لدى الأبناء والأجيال المقبلة».

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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