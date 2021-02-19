الامارات | أين تذهب.. «تاي كيتشن» يطلق تجربة الغداء الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «تاي كيتشن» يطلق تجربة الغداء الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 فبراير 2021

لطالما كان ذا تاي كيتشن مكاناً مفضلاً من قبل عشاق الطعام المتحمسين، نظراً لأصالة ولذة الطعام. وعلى مدار العام الماضي، تم فتحه لخدمة العشاء فقط، لكن هذا الأسبوع شهد إطلاق غداء مع مجموعة من الأطباق الشهية، التي تم إعدادها من المطبخ المفتوح وتقديمها مباشرة إلى المائدة. فترة ما بعد الظهيرة هنا ستكون مريحة وسهلة، مع وجود مساحة كبيرة بالداخل وعلى التراس الجميل للتباعد الاجتماعي.

وتشمل المقبلات: سلطة سوم توم، ودجاج ساتيه مشوياً، وتوست الجمبري، وشوربة توم يم. وتضم مجموعة الأطباق الشهية أطباقاً مميزة، مثل: روبيان النمر المشوي، وباد تاي، ولحم البقر المفروم الحار مع الريحان الساخن، وشرائح القاروص المطهوة على البخار. وبالطبع، لا تكتمل تجربة المطبخ التايلاندي دون أرز المانجو اللزج، وآيس كريم جوز الهند.

وغداء المطبخ التايلاندي فرصة مثالية لتذوق مجموعة مختارة من أطباق المطاعم الأكثر مبيعاً، حيث يمكنك الحصول على أفضل تجربة ممكنة كل جمعة من الساعة 12:30 ظهراً، وحتى 3:30 مساء في بارك حياة دبي

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