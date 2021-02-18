«اللي في الفريند زون» أنقذها.. نهاية علاقات «لؤلؤ» تغضب متابعيه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سعر صادم لحقيبة مي عمر في أحدث حلقات مسلسل لؤلؤ «صور»

تعرض «لؤلؤ» للخيانة يعيد أوجاع السيدات: خطيبي خاني مع صاحبة عمري

«مسلسل لؤلؤ» يقلب أوجاع المطلقات: ده الوش الحقيقي للرجالة

رفض والدها الاعتراف بها وأبكت الملايين بوفاتها في «لؤلؤ».. معلومات عن ملك أحمد زاهر

ودع متابعو مسلسل «لؤلؤ»، العمل الدرامي، عقب انتهاء حلقاته المشوقة اليوم، والمليئة بالأحداث المركبة، خاصة ما بين علاقات الصداقة والحب، وأثارت نهاية المسلسل غضب كبير بين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعترضوا على نهايتها، خاصة عقب حبس إدوارد، القائم بدور «مجدي»، بعدما قتل محمد الشرنوبي، لإنقاذ مي عمر «لؤلؤ» من تهديداته، معلقين: «هو الطيب في الآخر اللي يتحبس»، «إزاي مجدي اللي يقتل ويتحبس في الآخر».

علاقة لؤلؤ ومجدي

وكان المسلسل شهد علاقة قوية بين لؤلؤ ومدير أعمالها مجدي، الذي أقر بحبه لها، لكنها وضعته في خانة الصديق «الفريند زون» حتى بادر وقتل الأخير ليؤكد حبه لها.

لؤلؤ وطارق

أما بشأن علاقة بطلة العمل، بزوجها السابق «طارق» الذي قام بدوره الفنان أحمد زاهر، فانتهت بالتصالح، ورجوعهما سويًا، بعدما علم بكواليس الاغتصاب الذي تعرضت له، وتخلص من مديرة أعماله وزوجته الأولى.

لؤلؤ وبودا ومروة

وعلى الجانب الآخر، أشاد المتابعون بنهاية كلً من محمد الشرنوبي، وهدير عبد الناصر التي قامت بدور صديقتها الخائنة، والتي انتهت بقتل الثنائي، في إشارة للتخلص من قوى الشر في النهاية.