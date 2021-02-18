تدعو لختان الإناث وتناقش غشاء البكارة.. يوتيوبر تثير الجدل بمقاطع جريئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت إحدى صُناع المحتوى، اليوتيوبر هدير خطاب، جدلًا واسعًا بسبب مقاطع الفيديو الجريئة التي تقدمها عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، حيث تسبب مقطع فيديو حول الدعوة لختان الإناث بشكل غير مباشر لغضب عارم بين مجموعة من الفتيات، حين تحدثت هدير خطاب حول أهمية الكشف على الفتيات ومن ثم تحديد حاجتها للختان من عدمها.

وقالت الفتاة خلال مقطع الفيديو: «بنتي لما تكبر هوديها للدكتورة تكشف عليها.. عشان تعرف هي محتاجة ختان ولا لأ، غير إن فيه جزء بعض الفتيات يحتجن للختان أحيانًا»، الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مطالبين بوقف المحتوى لـ«اليوتيوبر» والتحقيق معها، ما دفعها لحذف المقطع من قناتها.

هدير خطاب تثير الجدل بفيديوهات جريئة

وتثير هدير خطاب الجدل دومًا بمقاطع فيديو جريئة تتحدث فيها عن الفتيات بوجه عام، حيث شاركت متابعيها مقطع فيديو حول ليلة الزواج الأولى وخوف الفتيات منها، متحدثة عن مخاوفها وسعادتها من خلال تجربتها الشخصية.

كما أشارت في بعض المقاطع لموضوعات جريئة حول اختيار مقاسات الملابس الداخلية، والفوط الصحية، فضلًا عن حديثها حول غشاء البكارة.

من هي هدير خطاب؟

تعمل صانعة محتوى وتقدم مقاطع للفتيات

لديها أكثر من 60 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يتابعها أكثر من 860 ألف مشترك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

لديها مليون و700 ألف متابع عبر «فيس بوك».

تقدم دعاية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر.

تعمل كـ «بلوجر» لمنتجات وأزياء الفتيات.