براندات بالألوفات.. أسعار فساتين ياسمين صبري في جلسات التصوير

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري، خلال حديثها في لقاء سابق منذ عدة سنوات، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، حول الذوق العام للفتيات، متحدثة عن سعر فستانها الذي اعتبرته مناسب لكافة الفتيات، ما أثار موجة من الانتقادات عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل فيديو ياسمين صبري المثير للجدل

وقالت «ياسمين»: «اكتشفت إن الاستايل عند البنت ضاع.. وحسيت إن لو أنا اللي عليا الضوء.. وإن البنات بيقولوا عمرنا ما هنلبس كدة عشان الفستان ده بـ20 ألف جنيه مثلا.. فأنا هعملهم حاجة بـ2000 جنيه.. والفستان اللي أنا لابساه ده من المصنع اللي أنا بتعامل معاه بـ2500 أي بنت تقدر تجيبه»، ما تسبب في تعرضها لانتقادات لاذعة، وسط حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسعار الغالية لفساتين التي تظهر بها خلال جلسات التصوير والمناسبات.

أسعار فساتين ياسمين صبري

«هن» رصد أبرز فساتينها وأسعارها، خلال الفقرات التالية.

اختارت الفنانة الثلاثينية الاحتفال بعيد ميلادها، بفستان سوارية باللون الأحمر، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وخالي من النقوش، ويتجاوز سعره 37 ألف و300 جنيه.

وخلال استمتاعها بالعطلة الصيفية عام 2020، ارتدت فستانا أبيضا متوسط الطول، مزين بمنقوش لرسومات ورود متعددة الألوان، من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and gabbana، والذي يصل سعره إلى 28 ألف.

ظهرت الفنانة منذ عدة أشهر بفستان أزرق اللون، وبكتف واحد وبدون أكمام طويلة، ومزود بفتحة جانبية طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية elisabetta franch، ب867 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري.

خلال إحدى جلسات التصوير العام للماضي، ظهرت الفنانة بفستان أخضر بشراشيب قصيرة، بلغ سعره 5500 جميع مصري.