«سهير» وأبناؤها الـ4 يعيشون في غرفة دون سقف: «محتاجين مكان يحمينا من البرد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل غرفة ذات سقف متهالك أعلى إحدى البنايات في الإسكندرية، تعيش سيدة رفقة أبنائها الأربعة وجدتهم، تتسلل لهم الأمطار والرياح إلى داخل غرفتها ومع ذاك كانت سعيدة بها، وفي لحظة من لحظات موجة الطقس السيء، وجدت سهير محمد، سقف الغرفة الوحيدة التي تعيش فيها تهالك، لتصبح الغرفة دون ساتر، وتصبح المرأة وأطفالها دون ساتر يحميهم من البرد.

وجدت نفسها دون مأوى هى وأطفالها بعد سقوط الأمطار والرياح الشديدة في الإسكندرية أول أمس، حيث فقدت الغرفة الوحيدة التي كانت تحميهم من برودة الشتاء.

تروى «سهير»، أم لـ 4 أطفال أيتام، أنها كانت تقطن منطقة الفلكي: «أنا من أسرة بسيطة في إسكندرية، 6 أفراد ساكنين في أوضة على السطوح أنا وأولادي وحماتي، بسبب الجو سقف الأوضة وقع وكل حاجة غرقت حتى البطاطين» حسب حديثها لـ «هُن».

سهير: مش محتاجة غير أوضة وسراير لعيالي وبطاطين وبوتوجاز

بعد انهيار سقف الغرفة التي كانت تعيش فيها وغرق جميع محتويات الشقة من بطاطين وبوتوجاز وغيرها لم تتوقع السيدة الأربعينية أن تبدأ رحلة البحث عن كيفية توفير هذه الأشياء: «كل حاجة في الأوضة غرقت مية حتى البطاطين.. الأسرة ستة أفراد منهم 4 أطفال أيتام، محتاجين شقة إيجار حاليا ومحتاجين سراير للأطفال على الأقل وبطاطين وبوتجاز».

سهير: اتنقلت لجمعية خيرية أنا وأولادي

تجلس الآن السيدة في احدى الجمعيات الخيرية بمنطقة المندرة في الإسكندرية: «بعد ما الأوضة سقفها وقع أول إمبارح بعد نص الليل جمعية عرفت اللي حصل ونقلتنى، لحد ما نشوف الحي هيعمل إيه في المشكلة دي».