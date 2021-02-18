دراسة: المصريون يتناولون أكثر من 800 مليون جرعة عقاقير مسكنة سنويا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلعب المسكنات دورا كبير في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ولكن البعض يلجأ إلى المسكنات سريعا فور الشعور بالمرض وذلك من أجل الهروب من الألم أو الخوف من التكاسل عن أداء الواجبات اليومية أو من أجل انجاز العمل، وأجريت العديد من الدراسات الألمانية والبريطانية حول خطورة المسكنات على أجهزة الجسم البشري بالكامل وسرعان تأثيرها بالسلب على أمراض القلب، كما ذكرت دورية «بي ام جي» الطبية.

وأكدت الدراسات شدة خطورة المسكنات وتفاعلها السريع مع القلب مما قد يتسبب في نوبات قلبيه فور تناولها المستمر خلال 30 يوما من استخدامها، وتظهر أعراضها بداية من الأسبوع الأول من تناولها المستمر.

وقال كيفين ماكونوي البروفسور في الجامعة المفتوحة إنه بالرغم من التاثير السلبي الخطر الذي ينتجه التدخين والسمنة المفرطة على شرايين القلب إلا أنها تكون أبطأ تاثيرا من المسكنات.

وأضاف ان المسكنات تزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، مشددًا على عدم صرف هذه المسكنات للمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب وبالأخص الذين يعانون من قصور شديد في القلب، وتقول البروفيسورة هيلين ستوكس لامبارد إن دراسات كثيرة أعدت كان هدفها الأساسي توعية المرضى الذين يعالجون أنفسهم بأنفسهم وعليهم مراجعة الطبيب المختص قبل تناول هذه المسكنات وعندما أجريت دراسات أخرى مصرية حول العقاقير، فقد نصت على تناول المصريين أكثر من 800 مليون جرعة من العقاقير المسكنة سنويا.

أنواع المسكنات التي تسبب أضرار للقلب

- الاسيتامينوفين.

- الايبوبروفين

- النابروكسين

- باراستامول

- الاسبرين

- الكوديين

- الارجوميثرين

-الاوكسيتوسين

-الهستامين

- البروفين

الأمراض الناتجة عن المسكنات

- الحساسية

- تلف الكبد الشديد

- ارتفاع ضغط الدم

- نزيف المعدة

- النوبات القلبيه

- انخفاض خلايا الدم الحمراء

- الفشل الكلوي

- تقرحات الجهاز الهضمي

- نزيف

المسكنات الطبيعية البديلة لتفادي مخاطر المسكنات

- الزنجبيل: مسكن ويعالج الشد العضلي والبرد.

- اليوجا: يقلل الشعور بالتوتر والقلق.

- القرنفل: يسكن ويعالج النهاي المفاصل والم الاسنان

- اوراق الصفصاف:أعشاب تعمل على تسكين الام الراس والعظام بشكل عام.

- الكركم: يعالج تقرحات المعدة وعسر الهضم واضطرابات المعدة.

- الكمادات الساخنه والبارد : تسكن الألم وتعالج التورم والالتهاب