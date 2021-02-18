أول تعليق لياسمين صبري بعد فيديو الـ«فستان بألفين ونص»: الحب علاج كل شيء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تجاهلت الفنانة ياسمين صبري حالة الجدل الواسعة، التي صاحبت انتشار مقطع فيديو مقتضب لها منذ سنوات مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، حول الذوق العام للفتيات، من خلال مشاركة عدة صور لها، عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل أول ظهور لياسمين صبري بعد تعرضها لانتقادات

وشاركت ياسمين صبري، صورتها بأزياء باللون الأزرق، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يظهر ارتداءها حلق مرصع بالفصوص، خلال ابتسامها أمام الكاميرا، فضلا عن مشاركتها صورة تتغزل فيها في جمال مسجد قبة الصخرة خلال نزول الأمطار الغزيرة والثلوج عليه، بسبب موجة الطقس البارد الأخيرة.

ونشرت الفنانة كلمات عن الحب وتأثيره على الحياة، تتضمن: «الحب علاج لكل شيء.. الحب يجعلك تظن الظن الجيد لو كان خلاف ذلك.. الحب يجعل الشخص أكثر إنتاجية.. الحب يجعل الشخص يرى النور حتى لو كان في الظلام الدامس.. الحب يجعل المريض يتشافى سريعا.. الحب فيه طاقة عجيبة.. حب الحياة تجعل الحياة تحبك.. إذا الحياة أحبتك ابشر بالخير والتيسير».

وحرصت ياسمين صبري على إغلاق التعليقات على خاصية أستوري لديها.

تفاصيل فيديو ياسمين صبري المثير للجدل

وقالت «ياسمين»، خلال حديث سابق مع الإعلامية إسعاد يونس: «اكتشفت أن الاستايل عند البنت ضاع.. وحسيت أن لو أنا اللي عليا الضوء.. وأن البنات بيقولوا عمرنا ما هنلبس كدا عشان الفستان دا بـ20 ألف جنيه مثلا.. فأنا هعملهم حاجة بـ2000 جنيه.. والفستان اللي أنا لابسا ده من المصنع اللي أنا بتعامل معاه بـ2500 أي بنت تقدر تجيبه»، ما تسبب في تعرضها لانتقادات لاذعة، وسط حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسعار الغالية لفساتين التي تظهر بها خلال جلسات التصوير والمناسبات.