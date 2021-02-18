حياة نساء «الهيمبا».. يأكلن «العصيدة» فقط ومحرومات من الاستحمام والملابس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حياة بدائية بعيدًا عن التكنولوجيا والعالم الافتراضي الجديد، تعيشها قبائل «الهيمبا»، التي تنحدر من شعب الـ«هيريرو»، والذي هاجر منذ مئات السنين من مناطق شرق أفريقيا إلى ناميبيا في منطقة «كينيني» الواقعة في صحراء «أوكالند»، يعيشون في مجتمعاتهم لا علاقة لهم بما يجري خارج حدودهم، وخاصة النساء، لا يعرفن سوى حلب الأبقار والبحث عن الطعام وتربية الأطفال، وجمع الحطب وتقديم ولاء الطاعة لأزواجهن.

«وجوه وشعور حمراء بدون سترة على أجسامهن».. هكذا يبدو منظر نساء الـ«هيمبا»، لا يعرفن الموضة أو الأزياء فقط نجدهن يقضين يومهن في أعمال حرفية كصنع المشغولات اليدوية والطهي وتقديم الوجبات.

وخلال التقرير التالي، يُقدم «هُن»، لقطات من حياة نساء الهيمبا، بعيدًا عن حياة الرفاهية والتكنولوجيا وعالم الموضة والأزياء.

تميل النساء داخل قبيلة الهيمبا، للقيام بأعمال شاقة، أكثر مما يقوم به الرجال، إذ ينقلن المياة إلى قريتهن فضلًا عن طلاء جدران البيوت الخشبية المصنوعة من شجرة البلسم، بمزيج تقليدي من مادة الشيد التي تُمزج فيها التربة الطينية الحمراء وزبل الأبقار.

لم يقتصر الأمر على ذلك فهن يقمن بمهمة تولي جمع الحطب والطهي وتقديم الوجبات، فيما تقع مسؤولية حَلْب الأبقار والماعز على النساء والفتيات، وفق موقع «أفريكا جيوجرافيك».

شعر ووجه أحمر وتسريحات غريبة

سيدات الـ«هيمبا» لسن كغيرهن من النساء اللاتي يبحثن عما هو جديد في عالم الموضة والأزياء، فتجد تسريحات شعورهن مميزة للغاية، فهي عبارة عن «ضفيرة»، تختلف على حسب أعمارهن وشكلهن فضلًا عن وجودهن طوال الوقت في الهواء الطلق في الجو الحار، فتجدهن يحرصن على وضع طبقة حمراء على بشرتهن لمقاومة أشعة الشمس الحارقة، والتي تساهم أيضًا في الحفاظ على بقاء الجلد نظيفًا ورطبًا.

تسريحات شعر سيدات «هيمبا» مميزة للغاية، فهي عبارة عن ضفيرة تختلف على حسب أعمارهن وشكلهن ويهتممن بارتداء عظام الحيوانات في رقبتهن كنوع من أنواع الحُلي، وتجدهن يحرصن على تصنيع كريم «المغرة الأحمر» وهو عبارة عن تقطيع حجر «الهيماتيت» إلى قطع صغيرة، وخلطه مع الزبد وتسخينه قليلًا باستخدام الدخان ووضعه على الجلد والشعر.

نساء الهيمبا يرفع شعار لا للاستحمام ولا للملابس

تعيش نساء الهيمبا على وجبة واحدة فقط، وهي «العصيدة»، إذ يقمن بتسخين الماء وينتظرن عندما يغلي ويضفن دقيق الذرة والزيت ويقدمن الطعام.

وتوجد بعض الاستثناءات في الطعام، يقمن بتناول اللحوم في المناسبات النادرة فقط مثل حفلات الزفاف وأحيانًا يتناولن حليب الأبقار.

وعن أغرب عاداتهن، لا يُسمح للنساء داخل قبيلة الهيمبا باستخدام الماء للاستحمام فضلًا عن عدم ارتداء ملابس تستر أجسامهن، فلا يرتدين سوى تنورة صغيرة مصنوعة من جلد الأبقار، كونهن لا يزلن يحتفظن بمصطلح البدائية.