رجاء حسين: مش عارفة طلعت تريند ليه.. وجوزي شاف إني مش كُفء وراح اتجوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة رجاء حسين على تصدر اسمها محركات البحث اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن قرار انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، بعد وفاة ابنهما الشهيد العقيد «كريم» الذي رحل قبل سنوات، قائلة: «مش عارفة ليه طلعت تريند، ومش فاهمة فيه إيه، وأنا منفصلة من زمان، ومينفعش نرجع، أرجع ليه وعشان إيه! ابني خلاص اللي بينا استشهد».

وعن قرار الانفصال، أشارت الفنانة إلى إن الأمر «قسمة ونصيب»، ولا يوجد ما تستمر من أجله، قائلة: «هو خلاص شاف إني مبقتش كُفء، ولا زالت علاقتنا كويسة وصديقي، اتجوز وعلاقتنا كويسة».

وتابعت خلال تصريحاتها لـ «هن»: «مراته حبيبتي، وصاحبتي وعلاقتنا كويسة، وأنا مبسوطة يصحوبيتنا».

واستطردت: «أنا عايشة كويسة جدًا ومبسوطة جدًا دلوقتي، قاعدة في فيلتي ومرتاحة ومبسوطة».

وكانت الفنانة رجاء حسين كشفت عن قرارها بالانفصال عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، بعد وفاة ابنهما الشهيد العقيد «كريم» الذي رحل قبل سنوات، وروت «رجاء» خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أنها تحملت الحياة الزوجية 51 عامًا، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب حتى توفى ابنهما فرغبت في الانفصال بناء على طلبها: «أخدت قرار الانفصال أنا بنفسي.. اللي كنت خايفة عليه راح عاوزة ايه تاني.. لما تجيب زهرية ورد وتسقيها وتحافظ عليها تخافي ويوم لما تيجي عاصفة تشيلها تتعبي وأنا تعبت».