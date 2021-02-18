منها الخل.. 9 طرق بسيطة لإزالة البقع الصعبة من مراتب السرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني الكثير من النساء من وجود البقع الصعبة المزعجة بمرتبة السرائر، والتي يصعب إزالتها، مثل وقوع المشروبات، أو التبول اللارادي أو المكياج، ما قد يضطرك إلى الاستغناء عنها.

لذلك نوضح لكم بعض الطرق البسيطة لإزالة البقع الصعبة من المراتب، وفق ما ذكر موقعا "bedguru"، و"housewifehowtos ".

- قبل البدء في تنظيف المرتبة، عليك نزع جميع الملاءات والبطانيات من سريرك، وغسل وسائدك وأغطية المرتبة المصنوعة من القماش أيضًا.

- احرصي على ارتداء القفازات وكمامة الوجه عند استعمال المواد الكيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين أو الأمونيا، وذلك تجنبا لحدوث الآثار الجانبية، بسبب رائحتهما النفاذة.

- لتنظيف بقع التبول اللاإرادي، عليك تحضير وعاء وامزجي بيروكسيد الهيدروجين مع ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز، وبضع قطرات من منظف الغسيل، ثم باستخدام زجاجة رذاذ، رشي هذه الخليط على البقعة، واتركيها لمدة ساعة على الأقل، ستلاحظين أن البقعة والرائحة ستختفي.

- ضعي قليل من بيروكسيد الهيدروجين على بقعة الدم، وامسحيها بقطعة قماش نظيفة حتى تختفي البقعة، أو بطريقة أخرى استخدمي عصير الليمون على البقعة.

- يمكن لصودا الخبز إزالة البقع الصعبة المضادة للغثيان أو القيء من مرتبة السرير، عن طريق مزج كمية من الخل الأبيض مع الماء، في زجاجة رذاذ، ثم قومي برش البقعة، ثم افركي البقعة برفق.

- يمكنك إزالة بقع الحبر من خلال وضع مقدار من صودا الخبز على بقعة الحبر، ثم افركيها برفق، حيث تساعد هذه الطريقة على امتصاص البقعة.

- ضعي كمية مناسبة من الأمونيا على قطعة قماشة نظيفة، ثم افركي بها البقعة الدهنية مثل بقع المكياج الزيتية، واتركيها لمدة 5 دقائق، واغسليها بالماء البارد، وتجفيفها بمنشقة ورقية.

- امزجي 3 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين، وملعقة من ملح الطعام، والقليل من صودا الخبز، ثم ضعي الخليط على البقعة، واتركيه بضع ساعات ثم اغسليها جيدًا.

- يجب تجنب استخدام الماء الساخن أثناء تنظيف البقع، إذ أنه يعمل على تثبيت البقعة داخل أعماق النسيج.