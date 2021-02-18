احذري.. 8 أخطاء في لون الشعر تجعلك تبدين أكبر سنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتمتع كل امرأة بلون شعر مثالي يبرز جمالها ويخفي بعض عيوبها، ويكون للألوان الأخرى تأثير معاكس، لذا يجب اختيار اللون المناسب ليضفي جمالاً أكثر، فاختيار الصبغة المناسبة سيحدث فرقًا بالتأكيد.

نستعرض قائمة لأبرز الأخطاء التي تقع بها السيدة في اختيار لون الشعر التي قد تجعلك تبدو أكبر سنا، وفقا لما أورد موقع "brightside".

1- اختيار لون داكن للغاية

هل سبق لك أن لاحظت أنه عند وضع جسم ما أمام خلفية مظلمة، تبدو معالمه أكثر قابلية للتمييز؟، نفس الشيء يحدث لوجهنا.

عند صبغ الشعر أسود للغاية تبرز لدينا "عيوب"، مثل بعض الخطوط والتجاعيد والهالات السوداء، لذا إذا كنت تحب الألوان الداكنة، فإن لون الكستناء الداكن هو بديل أفضل من الأسود.

2- اختيار لون مختلف تمامًا عن لوننا الطبيعي

ما الذي يجعلك تبدين أكثر تقدمًا في العمر: شعر أشقر أم كستنائي؟ لسوء الحظ، تعتمد الإجابة على عدة عوامل تحدد ما إذا كانت المرأة ستبدو أصغر سنًا بلون واحد أو آخر.

لا يجب أن تغير لون شعرك الطبيعي بشكل كبير، لأن التغييرات الجذرية قد لا تكون مناسبة للون بشرتك، وهذا سيجعلك تبدين أكبر سنًا.

3- اختيار صبغة أحادية اللون (بدون عمل أي خصلات أو خطوط)

في محاولة لإخفاء الشعر الرمادي، غالبًا ما تستخدم بعض النساء صبغة ذات لون موحد، يجب أن تعلم أن الألوان الأحادية اللون الأشقر أو الأسود لن تجعل شعرك يبدو طبيعيًا ويمكن أن تعطي مظهرًا باهتًا وكبير السن لوجهك.

ستوفر الإبرازات أو الخطوط الملونة المختلفة مزيدًا من اللمعان على وجهك وتمنحك مظهرًا أكثر شبابًا، وبالتالي كسر رتابة الألوان الموحدة.

4- اختيار الأشقر البلاتيني

الأشقر البلاتيني هو لون رائع، لكنه لا يبدو جيدًا على النساء ذوات البشرة الفاتحة أو الوردية، لأنه يمنحهن مظهرًا "باهتًا" ويجعلهم أكبر سناً.

5- ترك شعرك نصف رمادي ونصف مصبوغ

يعتقد البعض أن الشعر الرمادي يشيخك، ولكن هذه مجرد خرافة، في الواقع يُعجب الكثيرون بأولئك الذين يتباهون بشعرهم الرمادي أو الأبيض ويشعرن بالرضا عن اللون الطبيعي.

ومع ذلك، تمر بعض النساء بمرحلة "انتقالية"، ويكرهن أن يكون لديهن جذور بيضاء أو رمادية بينما يتم صبغ بقية شعرهن، هذا يمكن أن يجعلهم يبدون أكبر سناً. لذا، فإنه من الأفضل تجنب هذا.

6- عدم تغطية جذورك

يتطلب تلوين كل شعرك صبغة بشكل مستمر لأن الجذور تظهر على الفور تقريبًا. ومع ذلك، فإننا ندرك تمامًا حقيقة أنه لا يمكننا دائمًا مواكبة هذا الروتين.

7- اتجاهات الألوان الماضية

عالم صبغ الشعر تمليه أيضًا الاتجاهات وخطوط في الموضة. هذا هو السبب في أن بعض الظلال عصرية، في حين أن البعض الآخر يعتبر قديمًا. يمكن أن تكون الصبغة التي كانت عصرية في الماضي تبدو "من الطراز القديم".

تعد المراهنة على الألوان والتقنيات الأكثر أناقة طريقة ممتازة للحصول على المظهر المرغوب، وهو أمر يحبه كثير من الناس، من المحتمل أن يعرف مصفف الشعر الخاص بك الظلال العصرية لهذا الموسم ويجب أن يكون قادرًا أيضًا على إخبارك ما هي الصبغة المناسبة للون بشرتك.

8- الألوان شديدة الاحمرار

يمكن أن يكون لون الشعر المحمر أنيقًا. ومع ذلك، قد تكون باهظ الثمن نظرًا لأن اللون يتلاشى بسرعة كبيرة علاوة على ذلك، يميل الشعر الرمادي إلى الظهور بشكل أكبر عندما يتناقض مع ظلال مثل الكستناء المحمر أو الأحمر العنابي.

التسريحة الجيدة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

يُعد التقسيم الجانبي طريقة رائعة لتسريح شعرك لتبدو أصغر سناً.