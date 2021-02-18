فيروس كورونا: هل يحتاج المتعافون إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التطعيم هو أحد المفاتيح الحاسمة للقضاء على كوفيد-19 من العالم، حيث انطلقت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، ومع ذلك، قد يتم تخطي الجرعات الثانية أو الجرعات المعززة لأولئك الذين سبق لهم الإصابة بـ كوفيد-19.

في حين تم نصح المرضى المتعافين بالحصول على اللقاح، يعتقد البعض أن أولئك الذين لديهم بعض المناعة الطبيعية ضد COVID-19 قد لا يستفيدون من الجرعة الثانية من اللقاح، وهذا يُمارس في فرنسا.

في ظل ندرة الجرعات والوصول المحدود، هل يمكن لمثل هذه الخطوة تسريع التطعيم وزيادة مناعة القطيع بشكل أسرع؟ هل سيظل لقاح الجرعة الواحدة يقدم نفس الاستجابة المناعية؟ نشرح سبب احتياج بعض الأشخاص المتعافين إلى جرعة واحدة فقط من لقاح COVID-19، وفقا لموقع " timesofindia".

التطعيم في الوقت المناسب مهم

شددت السلطات الطبية في جميع أنحاء العالم على المواطنين- بما في ذلك أولئك الذين ربما أصيبوا بالفعل بـ COVID-19 من قبل بالحصول على التطعيم عندما يحين دورهم.

يتم إعطاء جميع اللقاحات الآن كلقاح من جرعتين، حيث يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، فقط بعد حقن الجرعة الثانية، يمكن اعتبار الشخص محصنًا ومحميًا بالكامل من فيروس كورونا الجديد.

ما فائدة الجرعة الثانية؟

تخدم الجرعة الثانية من اللقاح نفس الغرض من الجرعة الأولى، ومع ذلك، يُقال إن الحصول على الجرعة الثانية يخلق ذاكرة "مناعية" جيدة في الجسم ويقوي المناعة المكتسبة من الجرعة الأولى أيضًا.

لكن لماذا تعتبر جرعة واحدة كافية للبعض؟

بالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بـ COVID-19، هناك مناعة طبيعية كافية في الجسم يمكن أن تساعد في مكافحة نوبات العدوى في المستقبل.

إن إعطاء اللقاح لن يؤدي إلا إلى تعزيز استجابة الجسم المناعية وتقويتها، الغرض، كما يعتقد العديد من الأطباء، سيتم تقديمه بجرعة واحدة فقط من اللقاح في حالات COVID-19 المتعافية، مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم مناعة طبيعية "صفر'' ضد الفيروس هناك أيضًا سبب قوي يشير إلى أن الأشخاص الذين قد يتطلب التعافي حقنة معززة من اللقاح للحصول على الحماية.

يرى بعض علماء الأوبئة أيضًا أن اختيار نظام الجرعة الواحدة سيساعد البلدان أيضًا على التعامل مع التحديات اللوجستية المرتبطة بلقاحات كورونا، والتي لا تعاني فقط من نقص الإمدادات، ولكنها تتطلب أيضًا معالجة ورعاية خاصة، قد يساعد أيضًا في تسريع حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم، مما سيقربنا خطوة واحدة من تحقيق مناعة القطيع.

هل جرعة واحدة من اللقاح فعالة ضد COVID-19؟

على الرغم من استخدام اللقاحات ذات الجرعتين لفترة طويلة، إلا أن الكثير من الدراسات جارية لدراسة فعالية جرعة واحدة.

وجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أنه حتى جرعة واحدة من لقاح COVID-19 أدت إلى انخفاض بنسبة 33 ٪ في حالات COVID-19 في حجم العينة.

كشفت دراسة أخرى نُشرت في المجلة العلمية Nature أنه حتى جرعة واحدة من لقاح COVID-19 كانت قادرة على إنتاج 1000 ضعف من الأجسام المضادة المعادلة، والتي يمكن أن تعمل ضد الفيروس الأصلي وطفراته الحالية المعنية.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركات مثل جونسون آند جونسون، وهي منافسة أخرى في سباق لقاح COVID-19، على اختبار لقاح جرعة واحدة في التجارب.

ما الذي يجب على المتعافين من COVID-19 معرفته عن اللقاح؟

سواء كان الأشخاص الذين تم شفاؤهم يحتاجون إلى جرعة واحدة من لقاح COVID-19 أم لا، علينا أن نتذكر أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن لقاحات COVID-19 - إلى متى سيغرسون المناعة، هل سيحدون من معدلات الانتقال أو ليس، لذلك، يظل التباعد الاجتماعي والأقنعة والتطهير أفضل الأدوات الدفاعية.

يحتاج الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 أيضًا إلى رسم جدول زمني للتعافي قبل التطعيم، على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين قد تعافوا مؤخرًا (أسبوع إلى أسبوعين) قبل التطعيم التفكير في تأخير موعدهم، يجب إعطاء الأولوية للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 ، منذ أكثر من ستة أشهر للتلقيح، ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت لقاحات COVID-19 ستؤثر أيضًا على الأعراض المزمنة الناجمة عن كوفيد طويل الأمد.

من الذي يجب أن يخضع لجداول الجرعة المزدوجة؟

هناك أبحاث متزايدة تثبت أن المرضى المتعافين قد يكون لديهم أجسام مضادة تستمر لمدة 6-8 أشهر، وفي بعض الأحيان، قد تستمر لسنوات، ومع ذلك، مع عدم وجود دليل سريري يدعم وجود الأجسام المضادة التي تمنح المناعة، فمن الصعب تحديد من يجب أو من لا يجب أن يحصل على جرعتين من اللقاحات الحالية المعروضة الآن. قد يتم تحديد الأولويات على أساس كل حالة على حدة في الوقت الحالي، ومع ذلك، نظرًا لأن الأجسام المضادة تميل إلى التناقص التدريجي مع مرور الأشهر، فقد يُطلب من الأشخاص الذين ربما أصيبوا بـ COVID منذ أكثر من ثمانية أشهر الحصول على جرعتين من اللقاح لتعزيز الحماية.

وبالمثل، نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة معينة، مثل مرض السكري، والأشخاص الذين يعانون من عدوى بدون أعراض هم أكثر عرضة لخطر ضعف المناعة، فقد يُنصح بشدة باختيار نظام من جرعتين لدرء مخاطر العدوى.