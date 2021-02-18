أولياء أمور مصر بعد إلغاء ضم امتحانات الترمين لـ تالتة إعدادي: حل مشاكل الطلاب

القاهرة - سمر حسين - ماما

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بالقرار الذي أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، منذ قليل، بشأن عقد امتحان للشهادة الإعدادية يوم 7 مارس للفصل الدراسي الأول بدلا من القرار الذي أعلنه سابقا بضم الترمين معا في امتحان آخر العام، لافتةً إلى أن هذا يدل على حرص وزير التعليم على أن يكون على تواصل مستمر بالطلاب و يحاول حل مشكلاتهم لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا التي أثرت علي جميع مناحي الحياة وليس التعليم فقط.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اأوضح أن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة للشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع ولكن يجب أن يتم اجتيازه.

وأضاف شوقي، أنه تقرر عقد امتحان موحد متعدد التخصصات للطالب يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، ومن يجتازه يكون جرى تقييمه في الفصل الدراسي الأول، إلا أنه لا يتم إضافته للمجموع النهائي.

وأشار الوزير، إلى أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا، ويجنب حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيو وليس الفصل الدراسي الأول.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى وقت سابق عددا من القرارات منها تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

وعن الصفين الأول والثاني الثانوي، ستكون امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني مارس وإبريل ومايو.