قرارات وزير التعليم تعيد الفرحة لأمهات طلاب الإعدادية: أخيرا هنعرف ننام

القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلن وزير التربية والتعليم، اليوم خلال مؤتمر صحفي، مجموعة من القرارات فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية أبرزها عقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 7 مارس.

وجاء من ضمن قرارات وزير التعليم أن امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع ولكن يجب اجتيازه، من لا يرغب في دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول سيمتحن في المنهج كله نهاية العام، احتساب مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية على امتحان يونيو فقط.

أمهات: خبر فرح كل أم.. أخيرا هنعرف ننام

علقت شيرين حمدي ولية أمر على قرارات الوزير خلال المؤتمر قائلة: «بخصوص مراحل النقل القرارات ممتازة ويسهل على الطلبة المذاكرة، وبالنسبة للشهادة الإعدادية خبر فرح كل الأمهات لأنه بصراحة حمل تقيل جدا دمج الترمين وفيه أولياء أمور مكانتش بتنام بسبب هذا القرار»، حسب حديثها لـ «هُن».

وأضافت مروة سيد، ولي أمر طالب بالمرحلة الإعدادية: «أخد القرار لمصلحة أولادنا بجميع المراحل التعليمية في ظل جائحة كورونا، الحمدلله تم الاستجابة لمطالب الأمهات».

عقد امتحان الإعدادية 7 مارس يخفف عبء المنهج على الطلاب

وذكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن قرار وزير التعليم بعقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالترم الأول 7 مارس، يخفف عبء المنهج الكبير على الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشارت إلى أن عقد الامتحان على الأجزاء الخاصة بالفصل الدراسي الأول حتى لو بدون درجات ولكن يشترط اجتيازه، سيجعل الطلاب يركزون في الجزء الخاص بالترم الثاني والذي سيتم احتساب الدرجات عليه فقط، مستطردة: «منهج 3 إعدادي كبير وهذا القرار أفضل من أن يمتحن الطلاب في نهاية العام على الترمين».

ولفتت «عبير» النظر إلى أن الوزير استجاب لرغبة أولياء الأمور وفي نفس الوقت سيتم احتساب درجات الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فقط، قائلة: «الوزير مسك العصاية من النص، ونشكره على استجابته».