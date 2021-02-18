أطعمة ومشروبات للحماية من نزلات البرد تزامنا مع موجة الطقس السيئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تقلبات الطقس، نبدأ البحث عن المشروبات والأطعمة التي تساعد في الحماية من نزلات البرد وتدفئة الجسم، ومن ضمنها كما ذكرتها ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أثناء حديثها لـ«هُن».

أطعمة ومشروبات تعمل على تقوية المناعة والحماية من نزلات البرد

الحلبة

لاحتوائها على الحديد تساعد على علاج الاحتقان.

العسل مع الليمون

تناول العسل مع الليمون صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على علاج نزلات البرد المفاجئة.

خل التفاح

يعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.

عصير الطماطم

تناول عصير الطماطم مع الليمون قبل الوجبات يعد واقيا طبيعيا من الإصابة.

شوربة الخضار

واستنشاق الشوربة مع الليمون من الأمور المفيدة للصحة.

البرتقال

تناول عصير البرتقال أو استخدام قشور الليمون على الأطعمة المختلفة من الوصفات المفيدة للصحة.

القرفة

شرب القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيا يساعد على تقوية المناعة.

عصير الفواكه

يحتوى عصير الفواكه على فيتامين سي ويستخدم للوقاية من نزلات البرد.

الزبادي

تساعد الزبادي على تقوية مناعة الأطفال، وكذلك سلطة الفواكه مع الزبادي.

ونصحت «أبو حجاج» بضرورة احتواء الوجبات على الليمون، وتناول الرومان الذى يعمل على ضبط الأنيميا عند الأشخاص لتقليل الإصابة بنزلات البرد.