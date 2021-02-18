حقك على راسي يا سيد الناس.. فتاة تعتذر لحبيبها على لوحة إعلانات بالإسكندرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة لإحدى اللوحات الإعلانية حملت عنوان رسالة وجهتها فتاة لحبيبها دون عليها اعتذار منها، وكتبت على اللافتة: «اعتذار رسمي.. إلى حبي الأول والأخير: هيثم منير حقك على عيني وراسي يا سيد الناس بعترف قدام الدنيا إني بحبك والحياة ملهاش معنى من غيرك، ياريت تقبل اعتذاري ونبدأ من جديد، وهفضل أقولهالك إن كنت أقدر أحب تاني أحبك إنت».

وانهالت التعليقات على اللافتة من بعض الشباب عبر«فيس بوك»، من ضمنها: «دي يافطه هتلاقوها موجودة في شارع المعسكر الروماني على بحر إسكندرية، كلنا بنناشد الأستاذ هيثم منير يبدأ من جديد مع نهى ودي رومانسية الإسكندرانية»، وقالت أخرى: «الأفلام أثرت على البنات، مفيش أي راجل هينبهر بكدة».

وقال آخر: «هو عيد الحب لسة شغال.. ولو بثمن اليافطة جابت هدية أفضل».