إطلالات اليوم: نسرين طافش بالأحمر.. ودرة كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا قصيرا باللون الأحمر، مزودا بأكمام طويلة، وبفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وخاتم وكوليه، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هبة مجدي:

طلت الفنانة هبة مجدي بتيشرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز فاتح وبليزر باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلا.

- درة:

تألقت الفنانة درة ببلوفر باللون الكافيه، مزود بأكمام، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- مي سليم:

ظهرت الفنانة مي سليم ببدلة باللون التركواز، مزودة بأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

_سوسن بدر:

كما ارتدت الفنانة سوسن بدر فستان باللوني الكاشمير والأبيض، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم وانسيال، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأسود من قماش المخمل، مزود بأكمام، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

- صبا مبارك:

أما الفنانة صبا مبارك ارتدت فستان باللون اللينك، كت وبدون أكمام، ويتميز التصميم بأنه مزينا بالورود من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- نيرمين الفقي:

طلت الفنانة نيرمينود الفقي بشميز باللون الأبيض وجيب باللوني الكاشمير والأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.