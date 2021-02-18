كورونا اليوم: حالة شائعة تزيد خطر الوفاة 9 مرات.. وهؤلاء يفقدون عرضا شائعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

حالة شائعة تزيد خطر الوفاة بكورونا 9 مرات

قد تصاب بـكوفيد ولا تعرف أبدًا، قد تصاب أيضًا وتعاني من بعض الأعراض الخفيفة، لكن ما نخشاه جميعًا هو المعاناة من أعراض فيروس كورونا الشديدة والتي ينتهي بها الأمر في المستشفى، نظرًا لأن الفيروس معروف بطبيعته المتغيرة، ما زلنا لا نعرف من سيتعرض لأي نوع من الأعراض إذا أصيب بعدوى COVID على الرغم من أن خبراء الصحة أشاروا إلى العديد من الشروط التي يمكن أن تعرض المرء للخطر، بينما يتم اكتشاف المزيد.

في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن حالة شائعة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للوفاة من كوفيد بتسع مرات، وفقا لـ" timesofindia".

ما الذي يجعلك أكثر عرضة؟، وجدت دراسة نُشرت في 3 فبراير في مجلة طب أمراض اللثة السريرية، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للوفاة بتسعة أضعاف من فيروس كورونا المستجد.

هؤلاء يفقدون عرضا شائعا

وفقا لموقع "timesofindia"، كل فرد معرض بشكل متساوٍ للإصابة بعدوى كوفيد، لكن خطر حدوث المضاعفات يكون أعلى بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، الآن، تشير دراسة جديدة إلى أن عرضًا معينًا لـ COVID-19 قد يظهر بشكل مختلف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما يجعل من السهل تفويتها.

كما نعلم جميعًا أن الحمى المرتفعة هي العرض المبكر لفيروس كورونا، لكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تنخفض درجة حرارتهم، مما يعني ببساطة أنهم يعانون من الحمى عند درجة حرارة منخفضة، يمكن بسهولة تفويت هذا أو الخلط بينه وبين الحمى الشائعة.

هل يحتاج المتعافون إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح؟

التطعيم هو أحد المفاتيح الحاسمة للقضاء على كوفيد-19 من العالم، حيث انطلقت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، ومع ذلك، قد يتم تخطي الجرعات الثانية أو الجرعات المعززة لأولئك الذين سبق لهم الإصابة بـ كوفيد-19، في حين تم نصح المرضى المتعافين بالحصول على اللقاح، يعتقد البعض أن أولئك الذين لديهم بعض المناعة الطبيعية ضد COVID-19 قد لا يستفيدون من الجرعة الثانية من اللقاح، وهذا يُمارس في فرنسا، وفقا لموقع " timesofindia".

لكن لماذا تعتبر جرعة واحدة كافية للبعض؟، بالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بـ COVID-19، هناك مناعة طبيعية كافية في الجسم يمكن أن تساعد في مكافحة نوبات العدوى في المستقبل، إن إعطاء اللقاح لن يؤدي إلا إلى تعزيز استجابة الجسم المناعية وتقويتها، الغرض، كما يعتقد العديد من الأطباء، سيتم تقديمه بجرعة واحدة فقط من اللقاح في حالات COVID-19 المتعافية، مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم مناعة طبيعية "صفر'' ضد الفيروس هناك أيضًا سبب قوي يشير إلى أن الأشخاص الذين قد يتطلب التعافي حقنة معززة من اللقاح للحصول على الحماية.

الرطوبة داخل الكمامة يمكن أن تقلل من شدة كوفيد

ليس هناك من ينكر حقيقة أن أقنعة الوجه يمكن أن تساعد في حماية الناس من الانتشار والتعرض لفيروس كورونا الجديد، حيث أضافت دراسة جديدة سببًا آخر لضرورة ارتداء الكمامة.

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Biophysical Journal ، تساعد الرطوبة الناتجة داخل الأقنعة على ترطيب الجهاز التنفسي وتفيد جهاز المناعة، مما يقلل من شدة الإصابة بفيروس كورونا، كما ذكر موقع "timesofindia".