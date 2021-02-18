فيروس كورونا: الرطوبة داخل الكمامة يمكن أن تقلل من شدة كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ليس هناك من ينكر حقيقة أن أقنعة الوجه يمكن أن تساعد في حماية الناس من الانتشار والتعرض لفيروس كورونا الجديد، حيث أضافت دراسة جديدة سببًا آخر لضرورة ارتداء الكمامة.

الدراسة

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Biophysical Journal ، تساعد الرطوبة الناتجة داخل الأقنعة على ترطيب الجهاز التنفسي وتفيد جهاز المناعة، مما يقلل من شدة الإصابة بفيروس كورونا، كما ذكر موقع "timesofindia".

وفقًا للبحث، يمكن أن يفسر ارتفاع مستوى الرطوبة في الهواء المستنشق سبب ارتباط ارتداء القناع بانخفاض شدة المرض لدى الأشخاص المصابين بالفيروس، حيث يفيد ترطيب الجهاز التنفسي الجهاز المناعي، حيث تقلل المستويات المرتفعة من المناعة من فرص إصابتك بأعراض خطيرة لـ كوفيد-19

ويقول الخبراء إن المستويات المرتفعة من الرطوبة يمكن أن تحد من انتشار الفيروس في الرئتين من خلال تعزيز إزالة المخاطية الهدبية (MCC) ، وهي آلية دفاعية تزيل المخاط والجسيمات الضارة داخل المخاط من الرئتين.

كما يمكن للرطوبة العالية أن تعزز جهاز المناعة عن طريق إنتاج بروتينات خاصة تسمى الإنترفيرون تحارب الفيروسات، وأظهرت المستويات المنخفضة من البروتين أنها تضعف كل من MCC والإنترفيرون والاستجابة، هذا هو السبب في أن الناس أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي في الطقس البارد.

التحليلات

تمت دراسة أربعة أنواع شائعة من الأقنعة - قناعN95 ، قناع جراحي ثلاثي الطبقات يمكن التخلص منه، قناع من طبقتين من القطن والبوليستر وقناع من القطن الثقيل.

تم قياس مستويات الرطوبة من خلال جعل المتطوعين يتنفسون في صندوق فولاذي مغلق، عندما لا يرتدي الناس قناعًا، يملأ بخار الماء من نفس الزفير الصندوق، مما يؤدي إلى زيادة الرطوبة داخل الصندوق.

عندما ارتدى الناس القناع، انخفض تراكم الرطوبة داخل الصندوق بشكل كبير حيث بقيت معظم أبخرة الماء في القناع، وأعيد تكثيفها وإعادة استنشاقها، تم أخذ القياس في ثلاث درجات حرارة مختلفة للهواء، تتراوح من 7 إلى 36 درجة مئوية.

لضمان عدم وجود تسرب، تم تركيب الأقنعة على وجه المتطوع باستخدام المطاط الرغوي عالي الكثافة، وجد أن جميع الأقنعة الأربعة زادت من مستوى رطوبة الهواء المستنشق، ولكن بدرجات متفاوتة.

النتائج

في درجات الحرارة المنخفضة، قال الخبراء إن تأثير الترطيب لجميع الأقنعة زاد بشكل كبير بينما كانت الأقنعة القطنية السميكة أكثر رطوبة في جميع الظروف.

شعر معظم الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة بالرطوبة دون أن يدركوا أنها مفيدة لهم.

في كل مكان، تدعم الدراسة أهمية ارتداء الأقنعة كوسيلة فعالة لحماية أنفسنا من التهابات الجهاز التنفسي.