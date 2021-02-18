أفضل تقنيات عالم العناية بالبشرة لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - هل تتساءلين عما تخبئه لك سنة 2021 من ناحية العناية بالبشرة ؟ تقنيات عديدة وفعالة جميعها تصب في محاربة مشاكل البشرة التي عانت منها المرأة خلال العام الماضي ومازالت. تعرفي على أفضلها واعتمدي ما تجديه مناسباً لك .

العلاج بالضوء الأزرق

عناية بالبشرة

الحماية من الضوء الأزرق : جلسنا مطولاً ولا نزال أما شاشات الكمبيوتر أكان في المكتب أو مع بدء متابعة حركة العمل من المنزل، وبهذا نكون معرضين بشكل يومي للضوء الأزرق ، والذي قد يكون له تأثير سلبي على أعيننا وكذلك على بشرتنا : يساعد في تسريع ظهور علامات الشيخوخة كالتجاعيد، زيادة ظهور البقع الداكنة والهالات السوداء. فبالرغم من الحاجة لإلى المزيد من الدراسات ، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity وجود صلة بين التعرض للضوء الأزرق وزيادة إنتاج الجذور الحرة التي تضر البشرة وتسبب في فرط التصبغ الأكثر قتامة واستمرارية ، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة السمراء، لهذا عليك اعتماد المنتجات التي توفر حماية من الضوء الأزرق أو على الأقل وضع كريم حماية يقي البشرة.

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فايشل الملح

فيشال الملح

فيشال الملح مثالي لبشرة متوهجة: تعمل تقنية فيشال أو ماسك تقشير الملح الجديدة هذه على تعزيز خصائص التقشير وتخليص البشرة من مشكلها. إذ يتم تقشير الطبقة العليا للجلد ثم يتم استخدام طاقة الموجات فوق الصوتية لتحفيز العناصر الغذائية الحيوية مرة أخرى في الجلد وفتح قنوات لاستيعاب كريمات الترطيب وكريمات المعالجة بشكل فعال أكثر، في حين ان الخطوة الأخيرة هي باستخدام ضوء LED - ازرق يساعد على معالجة التهابات وتحسس البشرة ويقتل البكتيريا، ليأتي الضوء الأحمر الذي يعزز إنتاج الكولاجين. النتيجة: بشرة ندية متوهجة بشكل طبيعي أقل تحسساً وعرضة لحب الشباب.

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ميكرونيدل لتنعيم البشرة

ميكرونيدل

ميكرونيدل الترددات الراديوية لتنعيم البشرة: تتضمن هذه التقنية وخز بالإبر متناهية الصغر في الجلد بعمق بضعة ملليمترات فقط لتشكيل مناطق صدمة صغيرة بينما يتم توصيل الطاقة الحرارية بالترددات الراديوية إلى الجلد، فتتقلص مشاكل البشرة، وبالتالي يتم تعزيز النشاط في إنتاج الكولاجين الامر الذي يساعد على إعادة تشكيل الجلد واستعادة شبابه، وشد البشرة والتقليل من الخطوط الدقيقة.

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لمحاربة للسيلوليت

لمحاربة للسيلوليت



يبدو النصف الأول من عام 2021 واعدًا لإطلاق حقنة جديدة لتنعيم السيلوليت تسمى Qwo ، وهو اسم مختصر لـ Collagenase clostridium histolyticum-aaes. باعتباره الحقن الأول والوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج السيلوليت المعتدل إلى الشديد في الأرداف لدى البالغين ، فإن لدى Qwo الكثير من الإمكانات : "في حين أن هناك كريمات وأجهزة أخرى تم تجربتها لتنعيم السيلوليت ، يُعتقد أن هذا الحقن يساعد في تحرير الأعصاب الليفية من خلال استهداف أنواع الكولاجين 1 و 3" لعزيز نشاطها ومحاربة السيلوليت. "يتطلب الأمر عمومًا ثلاث جلسات متباعدة بحوالي 21 يومًا وكل جلسة تستغرق حوالي 30 دقيقة، بعد الجلسة من الطبيعي ظهور أي تورم أو كدمات إلى أن تختفي تدريجياً.

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نحت الجسم

نحت الجسم بدون تدخل جراحي: زادت شعبية إجراءات نحت الجسم الجديدة التي لا تتطلب فترات طويلة للتعافي أو حتى لا تحتاج وقتاُ نهائياً ، مثل BodyTite ™ و CoolSculpting® و EmSculpt على مدار الفترة الماضية ، ولا يعتقد اطباء الجلد ان هذه موضة ستختفي قريبًا. إذ أن "إجراءات مثل Futura Fit تجمع بين الموجات فوق الصوتية والتيار الكهربائي لتحفيز العضلات وتقليل الدهون في الجسم دون جراحة ، ودون جرح الجلد ، ولا تحتاج فترة طويلة للحصول على النتيجة. اما "EmSculpt فيستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية المركزة عالية الكثافة وحدها لإحداث تقلصات قوية تعمل على بناء قوة العضلات، ويستخدم Vanquish طاقة الترددات الراديوية للحث على فقدان الدهون دون حتى الاتصال بالجسم. مع زيادة الوعي بإجراءات نحت الجسم غير الجراحية ونتائجها الرائعة ، هناك توقع أن يزداد اهتمام المرأة بها كثراً هذا الموسم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص