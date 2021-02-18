علاج الهالات السوداء بطرق طبيعية مجربة وآمنة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - الهالات السوداء إحدى مشاكل البشرة الشائعة بين النساء، التي تجعل كل امرأة تسعى الى التخلص منها بسرعة، كونها تنعكس سلباً على إشراقة ونضارة وجهها وبشرتها. فإذا كنت ممن يعانين من هذه المشكلة، نرصد لك في هذا المقال، كيفية علاج الهالات السوداء بالطرق الطبيعية الآمنة والمجربة.





زيت اللوز المر والسكر

زيت اللوز المر والسكر



اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر مع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة أخرى من الملح، ثم افركي بالخليط منطقة تحت العينين مع التدليك المستمر، واتركيه لمدة خمس دقائق. بعدها اغسلي وجهك جيداً بالمياه الدافئة. كرري ذلك يومياً حتى اختفاء الهالات السوداء تحت عينيك تماماً.

تابعي المزيد : جهاز الثيرا لشد الوجه



أكياس الشاي

أكياس الشاي



انقعي ظرفاً من شاي البابونج أو الشاي الأخضر في كوب من المياه الساخنة، من ثم ضعي الكوب في البراد حتى يبرد. بعدها أزيلي ظرف الشاي من الكوب واحتفظي بالنقيع. من ثم بلّلي بالنقيع فوطة قطنية وضعيها تحت عينيك لمدة خمس دقائق.

تابعي المزيد : فوائد زيت البرتقال للوجه



الليمون

الليمون



امزجي القليل من عصير الليمون مع بضع قطرات من الغليسرين، ثم طبقي المزيج على الهالات السوداء تحت عينيك واتركيه لمدة عشر دقائق.

تابعي المزيد : روتين العناية بالبشرة الحساسة من راشيل بروسنان



زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو



قبل الخلود الى النوم، ادهني منطقة تحت العين بزيت اللوز الحلو من دون غسل وجه إلا في صباح اليوم التالي.

كرري هذه الخطوة يومياً الى أن تتخلصي تماماً من الهالات السوداء. علماً أن زيت اللوز مفيد جداً للبشرة الحساسة وفاعل جداً في القضاء على الهالات السوداء.

تابعي المزيد : أفضل مستحضرات العناية بالبشرة 2021



الخيار

الخيار



قطّعي ثمرة من الخيار الى قطع دائرية وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، من ثم ضعي القطع تحت عينيك واتركيها لمدة عشر دقائق، بعدها اغسلي وجهك بالمياه الباردة.

تابعي المزيد : لماذا التقشير ضروري جداً للبشرة؟



ماء الورد

ماء الورد



بللي قطعة من القطن بماء الورد وضعيها على عينيك المغلقتين، واتركيها عليهما لمدة ربع ساعة. كرري هذه الوصفة يومياً لمدة شهر، فماء الورد ذو تأثير فعال في القضاء على الهالات السوداء وتهدئة العينين المتعبتين، كما أنه يجدد خلايا البشرة.



ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد : سكراب القهوة بوصفات سهلة